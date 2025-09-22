Las Voces del Río celebraron 32 años de trayectoria con una excelente presentación en el Centro Cultural

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Ayer, domingo 21 de septiembre, el Centro Cultural de Roque Pérez se vistió de fiesta para recibir la celebración del 32º aniversario del grupo folclórico “Las Voces del Río”, un conjunto con una extensa trayectoria que se ha convertido en parte fundamental de la identidad cultural de nuestra comunidad.

La velada contó con la destacada participación del Grupo Taller Peña La Azotea y de Carlos Burgio, quienes con sus presentaciones brindaron un marco ideal para dar paso a la actuación estelar de Las Voces del Río.

Bajo la conducción de José Luis Reina, y con entrada libre y gratuita, el público disfrutó de una noche cargada de emoción y talento. El conjunto deleitó a los presentes con un repertorio cuidadosamente seleccionado, reafirmando una vez más su excelencia artística y su vigencia en el escenario local y regional.

El evento contó con el acompañamiento de la Dirección de Cultura del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Fernando Olasagaste, reafirmando el compromiso de seguir apoyando y difundiendo las expresiones artísticas que fortalecen nuestra identidad.-

