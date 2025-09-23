Nuevo guiño de Milei al campo: retenciones cero para carnes bovinas y avícolas

Allí sostuvo que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno”, y justificó la medida como un mecanismo para garantizar mayor oferta de dólares durante un período sensible. La estrategia apunta a que frigoríficos y productores aceleren embarques, en un contexto en el que el ingreso de divisas es determinante para sostener las bandas cambiarias y evitar un salto brusco en el tipo de cambio antes de los comicios.