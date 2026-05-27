El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, vinculado con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino(AFA), Claudio ‘Chiqui‘ Tapia, declaró por la causa que lo señala como líder de una asociación ilícita, y sostuvo que es «inocente«, además de asegurar que ésta es «una causa mediática”.

El financista se presentó este martes ante el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, pero se negó a contestar preguntas y asistió con un escrito en el que se declaraba «inocente de la totalidad de los hechos», además de rechazar «enfática y categóricamente» las imputaciones en su contra.

Vallejo ya había faltado a su primera citación, que fue el pasado 5 de mayo porque sus abogados le recomendaron que no lo hiciera debido a que había «varias apelaciones pendientes». A pesar de que la fiscal Cecilia Incardona pidió su detenciónpor no haber asistido, Armella se negó y reagendó la indagatoria para este martes.

El titular de Sur Finanzas está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, medianteuna operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran la entidad que comanda Tapia.

Sin embargo, Vallejo sostiene su inocencia y manifestó que personas de su confianza lo traicionaron, por lo que se vio obligado a cerrar todas las sucursales de la empresa.

En una entrevista en 2023, el financista sostuvo: «Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación».

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