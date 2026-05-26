Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez en los siguientes horarios.

1° Sesión Especial: 19:30hs.

6° Sesión Ordinaria: 20hs.

Invitamos a la comunidad a seguir la transmisión oficial en vivo a partir de las 19.30 hs. y acompañar el desarrollo de las sesiones.

Seguila a través de nuestros canales oficiales de Facebook y YouTube.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...