Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez en los siguientes horarios.
1° Sesión Especial: 19:30hs.
6° Sesión Ordinaria: 20hs.
Invitamos a la comunidad a seguir la transmisión oficial en vivo a partir de las 19.30 hs. y acompañar el desarrollo de las sesiones.
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