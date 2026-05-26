26 de mayo de 2026

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Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez

Redacción 2 horas atrás

Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez en los siguientes horarios.

1° Sesión Especial: 19:30hs.

6° Sesión Ordinaria: 20hs.

Invitamos a la comunidad a seguir la transmisión oficial en vivo a partir de las 19.30 hs. y acompañar el desarrollo de las sesiones.

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