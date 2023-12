Adiós “Compre sin IVA”: de no resolver su continuidad, hoy finaliza el programa

Desde el 18 de septiembre, los argentinos que cumplían con una serie de requisitos podían obtener el reintegro del 21% en sus compras gracias al programa Compre sin IVA impulsado por el exministro de Economía, Sergio Massa. Actualmente, este beneficio está en la puerta de salida ya que en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Javier Milei no hay mención al programa que finaliza este 31 de diciembre. Por lo tanto, millones de argentinos perderán a partir de este lunes el beneficio de hacer las compras y recibir la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A quienes incluía la devolución del IVA: Además de los trabajadores informales que cobraron el Refuerzo o IFE de Anses, también acceden a la devolución del IVA estos grupos: -Jubilados, pensionados o titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) que no excedan de 6 haberes mínimos.

-Titulares de la asignación universal por hijo (AUH), hasta 6 haberes mínimos.

-Titulares de la asignación universal por embarazo (AUE).

-Trabajadores en relación de dependencia, con un ingreso mensual de hasta 6 Salarios Mínimos Vital y móvil (SMVM). En caso de pluriempleo se considerará la sumatoria de las remuneratorias brutas.

-Trabajadores o trabajadoras de casas particulares.

-Monotributistas. Compre sin IVA: hasta cuánto dinero devolvía la AFIP por mes Este programa se encargó de reembolsar el 21% de los gastos en bienes de consumo común hechos mediante tarjetas de débito en establecimientos minoristas o mayoristas, con un límite máximo de $18.800 por mes. De continuar el reintegro, estos son los productos que entraban: La Canasta Básica Alimentaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para un adulto incluye: Pan.

Galletitas de agua.

Galletitas dulces.

Arroz.

Harina de trigo.

Otras harinas (maíz).

Fideos.

Papa.

Batata.

Azúcar.

Dulces: incluye dulce de batata, mermelada, dulce de leche.

Legumbres secas: lentejas y arvejas.

Hortalizas: acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado.

Frutas: manzana, mandarina, naranja, banana y pera.

Carnes: asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado.

Fiambres.

Huevos.

Leche.

Queso: queso crema, queso cuartirolo, queso para rallar.

Yogur.

Manteca.

Aceite.

Bebidas no alcohólicas.

Bebidas alcohólicas.

Sal fina.

Condimentos.

Vinagre.

Café.

Yerba.