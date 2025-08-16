15 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Acto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín en Roque Pérez

Redacción 54 minutos atrás

 

Se invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, prócer máximo de nuestra patria y héroe de la independencia americana.

El homenaje se realizará el próximo domingo 17 de agosto, a las 14:45 horas, en la plazoleta Gral. San Martín, ubicada en Tarigo y Berro de Roque Pérez, donde se rendirá tributo a su memoria.

La presencia de los vecinos y vecinas será un valioso gesto para mantener viva la historia y los valores que nos legó el Libertador.-

Prensa Municipio de Roque Pérez

 

 

 

Más historias

Avance médico: el Alzheimer podrá ser diagnosticado a partir de un análisis de sangre

3 horas atrás Redacción

Imputaron a una pareja que falsificaba y vendía recetas médicas con membretes del Ministerio de Salud

5 horas atrás Redacción

Capturaron en Esteban Echeverría a la líder peruana de una organización narco en Buenos Aires

7 horas atrás Redacción