Acto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Se invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, prócer máximo de nuestra patria y héroe de la independencia americana.

El homenaje se realizará el próximo domingo 17 de agosto, a las 14:45 horas, en la plazoleta Gral. San Martín, ubicada en Tarigo y Berro de Roque Pérez, donde se rendirá tributo a su memoria.

La presencia de los vecinos y vecinas será un valioso gesto para mantener viva la historia y los valores que nos legó el Libertador.-

Prensa Municipio de Roque Pérez

Me gusta esto: Me gusta Cargando...