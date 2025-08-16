Acto por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín en Roque Pérez

Se invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, prócer máximo de nuestra patria y héroe de la independencia americana.
El homenaje se realizará el próximo domingo 17 de agosto, a las 14:45 horas, en la plazoleta Gral. San Martín, ubicada en Tarigo y Berro de Roque Pérez, donde se rendirá tributo a su memoria.
La presencia de los vecinos y vecinas será un valioso gesto para mantener viva la historia y los valores que nos legó el Libertador.-
Prensa Municipio de Roque Pérez
