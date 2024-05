Actividades destacadas de los últimos tres días de la Feria del Libro

Un fin de semana con propuestas para todos los gustos. Un sábado excepcional en el

que se presentará el admirado escritor francés David Foenkinos; autores, periodistas,

artistas y músicos rendirán su homenaje al escritor estadounidense Paul Auster, a pocos

días de su muerte y como actividad sorpresa se proyectará la película Puan. Además, el

domingo se llevará a cabo el Debate de cierre “La cultura en el centro de la escena”,

una de las actividades más novedosas y esperadas de la Feria. Conciertos, diálogos y

visitas internacionales en el cierre de la edición 2024.

El gran encuentro cultural organizado por la Fundación El

Libro continuará en sus últimos días con propuestas atractivas y novedosas. Entre ellas,

se destaca una nueva actividad titulada “Debate en la feria”. En una época donde se

discute sobre el lugar que ocupa la cultura, su financiamiento e incidencia en la sociedad

y la economía, la Feria inaugura el Debate con la participación de Beatriz Sarlo, Martín

Kohan, Alejandra Laurencich, Hernán Lombardi y Lucas Llach. Moderado por la

periodista María O’Donnell, el evento tendrá lugar el domingo 12 de mayo a las 17.30 h

en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco.

¿Cuál es la batalla cultural que se libra hoy? ¿Quién tiene la propiedad del capital

simbólico de una sociedad? ¿Cuáles son los efectos posibles del desfinanciamiento

estatal? ¿Estamos frente a un probable “apagón cultural”? ¿O debemos reinventarnos

como nación? Sobre estos interrogantes conversarán figuras representativas del campo

intelectual. Coordinado por Gabriela Saidon y Natalia Zito, la idea es que este

acontecimiento represente una pluralidad de voces y disciplinas. “Con Natalia Zito

pensamos que, así como había una inauguración en la Feria del Libro a cargo de un

escritor era importante que la feria tuviera un cierre y que, en lugar de ser un escritor con

su discurso que fuera un debate entre referentes del campo cultural y de distintas

disciplinas que pudieran debatir, de una manera respetuosa por supuesto, con opiniones

diferentes”, dijo la periodista y escritora Gabriela Saidon sobre este novedoso espacio

para el cierre de la Feria.

Durante el último sábado, a las 19 h, se realizará una actividad que contará con la

presencia del escritor, dramaturgo, cineasta y músico francés David Foenkinos. Se trata

de un recorrido por su obra organizado por la Fundación El Libro y Penguin Random

House. Foenkinos es Licenciado en Letras por la Universidad de la Sorbona. Entre sus

novelas figuran El potencial erótico de mi mujer, En caso de felicidad, Los recuerdos y La

delicadeza (2009). También Hacia la belleza, La familia Martin y Número dos, ganadora del

Prix Nice Baie des Anges. El evento será en la sala Victoria Ocampo del Pabellón

Amarillo.

También el sábado será el turno del homenaje al escritor estadounidense Paul Auster.

“El fallecimiento de Paul Auster fue un golpe duro. En línea con eso, queremos

homenajearlo de la mejor manera que es honrando su obra. Por eso este equipo de

notables leerá fragmentos de su obra, y Rep, quien lo conoció, dibujará en vivo de

acuerdo al clima que se vaya generando en el escenario. También decidimos sumar un

saxo y una guitarra para que suene jazz, para darle una onda neoyorkina al homenaje a

un newyorker de pura cepa”, dijo Ignacio Iraola, organizador del evento.

El homenaje será el sábado 11 a las 19 h en la sala José Hernández y entre los

escritores que leerán fragmentos de la obra del autor de La trilogía de Nueva York estarán

presentes Liliana Heker, Dolores Reyes, Juan Sklar, Gonzalo Heredia, Camila Fabbri y

Eduardo Sacheri.

“Auster vino varias veces a la Argentina, es un autor emblemático y muy querido por los

lectores de nuestro país. Me consta que Buenos Aires era una ciudad que le gustaba. En

su última visita, en 2018, presentó su novela 4321 en la sala Hernández. Es algo

simbólico y hermoso a la vez que este homenaje (calculo que el primero) sea

precisamente en esa sala y en nuestra Feria”, agregó Iraola, asesor editorial Cono Sur

para Grupo Planeta.

El cine será parte de este cierre de Feria de la mano de una comedia argentina. A las

19:30 h del sábado 11 se proyectará la película Puan de María Alché y Benjamín

Naishtat en el playón exterior de la Feria (al lado del túnel y frente al firmódromo). El film,

protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Marcelo Subiotto, fue seleccionado para

competir en la sección oficial por la Concha de Oro a la mejor película en la 71° edición

del Festival de San Sebastián y nominado a los Premios Goya como mejor película

iberoamericana.

ACTIVIDADES DESTACADAS

SÁBADO 11 DE MAYO

14.30 h Cómo hacer un podcast sobre libros o cualquier cosa

Participa: Victoria Resco y Buera

Organiza: Fundación El Libro.

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón Amarillo

16:00 h Presentación del libro «Breve historia de la Argentina» de Norberto Galasso

y Mara Espasande

Participa: Norberto Galasso (Autor) y Mara Espasande (Colaboradora)

Organiza: Ediciones Colihue

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón Blanco

16 h Ceferino Reato presenta Padre Mugica

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón Rojo

16 h Pamela Stupia presenta su libro “Mi deseo es odiarte” (sello Umbriel)

Participa: Pamela Stupia y equipo de Ediciones Urano Argentina.

Presenta: Georgina Dritsos

16 h Mujeres en la literatura de terror.

Presentación de Dantescas. Doce mujeres. Doce cuentos. Distintas épocas y lugares del

mundo occidental. Estas autoras tienen algo en común: ya sea en vida o en obra –o

ambas– todas descendieron a los infiernos; para salvarse a sí mismas o para salvar a

otras.

Participa: Maria Fernanda Ampuero y Dolores Reyes.

Presenta: Agustina De Diego

Organiza: Editorial Fera y Distribuidora Big Sur

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón Amarillo

17 h Maratón de poesía

Participan: Juan Solá, Nina Ferrari, Flor Dapiaggi, Alan Chaya, Jessica Medina, Alvaro

Garat, Sofía Sol Veronelli, América Vespucia, Marico Carmona, Guido Chapedi y Nami

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón Amarillo

17:30 h Eduardo Sacheri presenta “Nosotros dos en la tormenta”

Participa: Eduardo Sacheri

Organiza: Penguin Random House

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón Amarillo

17:30 h Presentación de “Lina y los amigos del arcoiris”

Participa: Luciano Saracino – Mariano Gabriel Vidal

Presenta: Claudio Groppo

Organiza: Riderchail

Sala Alejandra Pizarnik

Pabellón Amarillo

18 h Mariquita Sánchez de Todes.

«Mariquita Sánchez de Nadie» es originalmente un cuento escrito por Paula Jiménez

España, presente en su libro Pollera pantalón (La mariposa y la iguana, 2012). Los cuatro

personajes de la ficción poseen a la actriz Rafaela Gamba en la adaptación teatral

homónima del cuento. Este año, en el Día del Himno Nacional, la autora y la intérprete se

reúnen en un evento igualmente versátil: un poco de lectura y otro poco de actuación,

para todos y todas.

Participan: Paula Jiménez España, Rafaela Gamba

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón Ocre

19 h Conocé a la autora. María Inês Almeida

Modera Fabiana Scherer

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Stand de Lisboa

Pabellón Amarillo

19 h A 80 años de «La carpa». Artistas del noroeste argentino de ayer y hoy.

Participan: Lucrecia Martel, Soledad Martínez Zuccardi, María Eduarda Mirande

Presenta: Leonor Fleming

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón Amarillo

19 h Reynaldo Sietecase presenta «La Rey».

Presenta: María O’Donnell

Organiza: Penguin Random House

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón Azul

19 h Homenaje a Paul Auster.

Participan: Liliana Heker, Dolores Reyes, Juan Sklar, Gonzalo Heredia, Flavia Pitella,

Eduardo Sacheri, Sebastian Loiácono (saxo) y Ramiro Pienovi (guitarra).

Organiza: Fundación El Libro

Sala: José Hernández

Pabellón Rojo

19 h «Todo es ficción” es un taller de escritura en vivo de 2 horas, para cualquier

persona con ganas de perderse en una hoja de papel.

El Cuaderno Azul te invita a una experiencia donde la ficción, la improvisación, el juego y

la autobiografía confluyen en el camino para destrabar la creatividad y encontrar las

historias que llevamos dentro. Al cierre hacemos un micrófono abierto para quienes se

animen a compartir algo de lo que escribieron. Lo único que necesitás es una lapicera, un

cuaderno y muchas ganas de llenarlo. Vas a llevarte borradores e ideas para seguir

trabajando. La participación en el taller es para mayores de 18 años.

Participa: Juan Sklar

Organiza: Fundación El Libro / El Cuaderno Azul

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón Amarillo

19 h Un recorrido por la obra de David Foenkinos.

Participa: David Foenkinos

Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón Amarillo

DOMINGO 12 DE MAYO

13 h Los secretos que guardan los fósiles.

Estación demostrativa sin experimentos. La paleontología como disciplina busca

desentrañar como era y se desarrollaba la vida en el pasado de la tierra.Acompañanos a

recorrer un poco del registro fósil del patrimonio nacional y a descubrir que secretos

guardan sobre los organismos que vivieron en lo que hoy es Argentina, pero hace

millones de años.

Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón Amarillo

15 h Mesmeread: Demostración de realidad virtual (Oculus) con fragmentos de los

textos: Casa tomada, de Julio Cortázar y La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares.

Actividad interactiva con el público visitante.

Organiza: Mesmeread

Sala: Zona Futuro

Pabellón Amarillo

15 h Charla La importancia de la lectura en un mundo sin tiempo para leer

María Inês Almeida

Modera Carla Quevedo

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

16 h Diálogo con Sylvia Iparraguirre. La escritora presenta «Clases de literatura rusa».

Participa: Verónica Abdala y Fabián Martínez Siccardi

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón Blanco

16 h Nicolás Artusi presenta su primera novela: “Busco similar”

Participa: Nicolás Artusi

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón Amarillo

17 h Debate de la Feria.

Participan: Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Alejandra Laurencich, Hernán Lombardi y Lucas

Llach. Modera: María O’Donnell

Presenta: Gabriela Saidón y Natalia Zito

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón Blanco

17:30 h Lic. Cecilia Ce presenta su nuevo libro, Deseo.

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón Amarillo

17.30 h Charlie López presenta “Después de cierta edad”

Organiza: Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón Amarillo

19 h Jorge Fernández Díaz presenta “Cora”

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón Rojo

20 h The Book Eras Tour: libros y Taylor Swift

Participan: Belu Cerrotti, América Vespucia, Mica Zeraus, Amelie, Dewars Bracho

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón Amarillo

20:30 h MESA DE CIERRE | ESCRIBIR EN LISBOA Y SER LEÍDO EN BUENOS AIRES.

Escribir en Lisboa y ser leído en Buenos Aires significa tener lo mejor de dos mundos. Un

ensayista tres novelistas y una autora de literatura infantojuvenil conversando sobre la

experiencia de los que están traducidos.

Participan: António Pinto Ribeiro, Isabel Figueiredo, Joana Bértholo e Maria Inês Almeida

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

21 h Cierre de la Movida Juvenil 2024: Fiesta con Bookfluencers y público.

Participa: Público general

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

LUNES 13 DE MAYO

14:30 h Cangrejos, secretos y cajitas. (Cuentos para mil ideas) por Andrea Martinoli.

De 2 a 12 años.

Participa: Andrea Martinoli.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Cuenta cuentos – Zona Infantil

Pabellón Amarillo

17:30 h Literatura en pantalla. Cut and paste audiovisual de videopoemas, memes

literarios, entrevistas a escritorxs, videojuegos, recomendaciones y otros formatos en que

la lectura desborda las pantallas.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón Amarillo

18 h La reconocida cineasta Albertina Carri presenta sus artilugios narrativos en

una conversación inédita sobre el arte de componer ficciones sobre sí misma.

Participan: Albertina Carri, Inés Ripari, Paloma Navarro

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón Ocre

19 h El hechizo de Alfonsina. (Jugando, descubrimos la poesía de Alfonsina Storni).

De 5 a 12 años.

Participa: Irene Ferrari; Mariel Cuevas.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller – Zona Infantil

Pabellón Amarillo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cierra su edición el lunes 13 a las 22h

Gentileza: Fundación El Libro.-