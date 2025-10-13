A dos semanas de las elecciones, la encuesta que preocupa a Milei en «la madre de todas las batallas»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

A solo dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el gobierno de Javier Milei. El sondeo, de la consultora Nueva Comunicación, muestra una contundente ventaja de casi 15 puntos para la lista de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, sobre la boleta de La Libertad Avanza, que lleva a la dupla Karen Reichardt y Diego Santilli.

El estudio, realizado sobre 2.759 casos, posiciona a Taiana con un 43,1% de intención de voto, mientras que la fórmula libertaria alcanza el 28,3%. Esta diferencia en el distrito más poblado del país, considerado «la madre de todas las batallas» electorales, representa un escenario de preocupación para el oficialismo, que busca consolidar su poder en el Congreso.

En un lejano tercer lugar se ubica Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, con un 4,1%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con un 3,3%. El sondeo también refleja un alto porcentaje de indecisos, que llega al 10,6%, un sector clave que ambos espacios buscarán captar en el tramo final de la campaña.

Este panorama adverso para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires se suma a otras encuestas que marcan un desgaste en la imagen del presidente y una creciente preocupación por la situación económica.

