A días del paro de la CGT, Patricia Bullrich pidió que se denuncien las extorsiones para obligar a la gente a marchar

A poco más de una semana para el paro nacional convocado por la CGT, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró este martes la habilitación de la línea 134 para que cualquier ciudadano denuncie amenazas o aprietes de dirigentes piqueteros que busquen presionarlos con asistir a la movilización.

Fue a través de un comunicado donde la funcionaria del gobierno de Javier Milei pidió que se tenga en cuenta la herramienta y que, quienes se vean afectados por cualquier tipo de extorsión de cara al próximo 24 de enero, lo dejen asentado.

En el mismo mensaje, recuerda que se trata de una línea anónima y gratuita. Su habilitación había sido anunciada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, días antes del 20 de diciembre, cuando piqueteros convocaron a la primera marcha en contra del Gobierno.

El comunicado de Patricia Bullrich sobre la línea 134.

Horas antes de que comenzara dicha movilización, Bullrich había afirmado la saturación del sistema, el cual tiene capacidad para recibir 300 llamados por hora. Según declaró, en la previa al piquete de aquel día, las autoridades ya habían recibido más de 5.000 llamados. “Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, había dicho la ministra al respecto.

El encargado de brindar más detalles acerca del funcionamiento de la línea fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien tras su lanzamiento explicó: “Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia”.

En la misma línea, agregó: “Vamos a tomar cada una de las denuncias y van a ser atendidas y analizadas, caso por caso. No van a quedar en la nada. Tenemos la decisión de terminar con la intermediación como negocio”. Y concluyó: “La decisión es concreta, que aquel que necesita la ayuda la siga recibiendo, pero no estamos dispuestos a que el puntero, intermediario, el dueño de la organización, en el medio haga un negocio propio o le quite el beneficio al que más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en la Argentina”.

El operativo policial desplegado para la marcha piquetera del 20 de diciembre. El operativo policial desplegado para la marcha piquetera del 20 de diciembre.

El próximo 24 de enero, las medidas del protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich y sus herramientas volverán a ponerse a prueba. Será cuando la CGT lleve a cabo el paro convocado a 18 días de la asunción del gobierno de Javier Milei, el cual se realizará en rechazo a la serie de medidas tomadas por las autoridades que afectan los intereses de los sindicalistas. Rechazaron el DNU que desreguló la economía, pero también el contenido de la “ley ómnibus” que buscó abrir la economía, reducir el peso del Estado y aplicar cambios en la vida cotidiana.

¿Qué es la línea 134?

Es un contacto telefónico del Gobierno para realizar denuncias anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores del número 134 recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos.

Durante la pandemia, se recibieron denuncias sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.

