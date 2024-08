26 de agosto Día Internacional contra el Dengue

El dengue, una infección vírica transmitida por mosquitos, se ha convertido

en una alarmante epidemia mundial que afecta a millones de personas en

todos los continentes, con excepción de la Antártida.

El dengue está aumentando en América Latina – imagen Statista

El mosquito es considerado uno de los animales más letales que existen

debido a las enfermedades que transmiten y que pueden ser muy graves.

Los mosquitos Aedes son los principales portadores de muchos Flavivirus y

son los principales portadores de brotes virales, como la chikungunya, la

filariasis linfática, la encefalitis japonesa, la malaria, la fiebre del Valle del Rift,

la fiebre amarilla, el virus del zika y el dengue.

Dengue

El dengue (DENV, acrónimo oficial) es la enfermedad viral transmitida por

mosquitos que se propaga con mayor rapidez en todo el mundo. Los brotes

son cada vez más frecuentes, más letales y más extendidos en diversas

regiones del mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud, el dengue es endémico en más

de 100 países.

Se cree que el nombre dengue tiene su origen en la frase suajili o swahili,

(lengua hablada en países del este de África) “ka-dinga pepo”, que describe

una convulsión repentina, parecida a un calambre, causada por un espíritu

maligno. También se le han dado otros apodos, como “fiebre rompehuesos”,

debido al intenso dolor articular que provoca. En algunos textos médicos

chinos antiguos se la denomina “veneno de agua” y se la relaciona con

insectos voladores.

El virus del dengue se transmite a los seres humanos a través de la

picadura de mosquitos, aunque no de cualquier mosquito. Deben ser

hembras infectadas y pertenecer a las especies Aedes aegypti o Aedes

albopictus. Ambas especies son muy prolíficas y están bien adaptadas a

vivir en estrecha asociación con los humanos.

El virus del dengue pertenece a la familia de los Flavivirus. Las infecciones

pueden ser causadas por cualquiera de los cuatro serotipos inmunológicos:

DENV-1 (apareció hace unos 200 años y que provoca una fiebre leve),

DENV-2, DENV-3 y DENV-4 causantes del dengue, estrechamente

relacionados.

Latinoamérica afectada

Actualmente, en Latinoamérica están presentes los 4 serotipos. En 2023, se

ha observado una prevalencia mayor de los serotipos DENV-3 y DENV-4

(marcando un cambio respecto a los años anteriores, con los serotipos

DENV-1 y DENV-2 más comúnmente identificados).

Según la Organización Panamericana de Salud, el dengue en las Américas

alcanzó el mayor número de casos registrados en la historia; en 2023 se

reportaron unos 4.565.911, de los cuales 7.650 (0,17%) fueron casos

graves y 2.340 resultaron en fallecimiento, con una tasa de letalidad del

0,051%.

En Argentina, desde agosto 2023 a marzo 2024, se registraron 180.529

casos de dengue, de los cuales el 90% son autóctonos., presentándose en

las regiones del NEA, NOA Cuyo, Centro, y la provincia de La Pampa.

Están circulando en el país 3 serotipos con predominio de DENV-2

(57.86%), seguido de DENV-1 (42.01%) y algunos pocos casos de DENV-3

(0.13%).

Calentamiento global

El cambio climático es un fenómeno emergente con una distribución no

equitativa, ya que los mayores riesgos los padecen las poblaciones más

pobres, que son las que menos contribuyen en la emisión de gases

generadores del efecto invernadero.

El cambio climático es un problema de salud pública. El informe publicado

en la revista científica The Lancet, Countdown: Health and Climate Change

in Latin America (Salud y Cambio Climático en América Latina) reúne a

instituciones académicas y agencias de la ONU para hacer un seguimiento

de cómo el cambio climático está afectando la salud en todo el continente.

Una de las consecuencias del cambio ambiental, el calentamiento global,

propicio la proliferación de distintas enfermedades infecciosas,

especialmente dengue, chikungunya y malaria, antes confinadas a los

trópicos, se esté extendiendo por todo el mundo.

Conclusión

Reducir el impacto no sólo del dengue, sino también de otras enfermedades

emergentes y reemergentes y de muchas otras amenazas para la salud,

pasa en última instancia por tomar medidas significativas para revertir el

cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Resulta esencial continuar investigando y propagando la información sobre

este tipo de virus y las nuevas opciones que se continúan desarrollando por

la industria farmacéutica para combatirlo.

La vacuna contra el dengue ya aprobada por la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y las nuevas que

surjan añaden una herramienta crucial para hacer frente a esta

enfermedad, hoy considerada un problema grave de salud.

Nota escrita por:

Prof. Norberto Ovando

Presidente Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN).

Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y, Educación y Comunicación (CEC).

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).-