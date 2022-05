YPF vuelve a aumentar las naftas: es la segunda vez en 15 días

Dos semanas después del último aumento, la petrolera YPF volvió a subir los precios de los combustibles de sus estaciones de servicio en todo del país, que registraron subas de 3,5% promedio.

De acuerdo con fuentes de la empresa, el litro de nafta premium Infinia pasó a comercializarse a $ 28,29 en la Ciudad de Buenos Aires. La Súper -el combustible más despachado- aumentó a $ 24,39. El gasoil Infinia subió a $ 25,07 y el común, a $ 21,52.

En el interior, los precios son mayores. Con la suba de este martes, la nafta Infinia pasó los 30 pesos en la provincia de Córdoba, por ejemplo.

El 26 de enero último, la empresa de mayoría accionaria estatal había aumentado en 4,5% promedio sus combustibles.

En efecto, dos de los principales componentes del precio de la nafta son el valor del crudo y el dólar. En el primer caso, el barril de Brent pasó de US$ 60 a US$ 70 hace pocos días, mientras que el billete verde hoy tocaba los US$ 20. m1.-