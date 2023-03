Ya se puede llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a la Costa Atlántica en un auto eléctrico

Desde ahora, es posible llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a la Costa Atlántica en un auto eléctrico. Antes no lo era, básicamente porque no había cargadores instalados en la ruta y los modelos a la venta en la Argentina no tienen la suficiente autonomía para completar el viaje sin recargar.

• Raízen Argentina, representante de la petrolera Shell, colocó tres cargadores nuevos. Uno está ubicado en Chascomús, a 126 kilómetros de CABA; el otro está en Las Armas, a 181 kilómetros de Chascomús; y el tercero en Pinamar, a 94 kilómetros de Las Armas.

• Los usuarios que deseen recargar las baterías de sus autos eléctricos rumbo a la playa deberán reservar un turno a través de una aplicación móvil. Con ella también podrán conocer el estado actual de la carga y descargar el ticket de pago, que se realiza en la tienda de la estación de manera rápida.

Por Matías Anticó, gentileza de TN Autos.-