Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia: “Ahora lo llamo por su nombre”

Wanda Nara tiene la facilidad de trascender en los medios masivos con cada uno de los hechos que le ocurren en su vida personal y profesional. A mediados de julio de este año, la empresaria se encontraba celebrando un gran presente laboral como conductora de Masterchef por la pantalla de Telefe, estaba repuntando la relación con su pareja Mauro Icardi, había recibido un Premio Martín Fierro como revelación por su trabajo en ¿Quién es la máscara? y estaba a punto de iniciar sus vacaciones familiares.

Sin embargo, en medio de ese gran momento, Wanda debió suspender de manera urgente el viaje a Europa que tenía previsto y se vio obligada a quedarse en la Argentina para atender un problema de salud, luego de que unos estudios médicos de rutina no le dieran como se esperaba.

A raíz de esto, el debate sobre qué tenía la conductora, las versiones cruzadas y la palabra de la protagonista abundaron, aunque había pocas certezas. Si bien en primera instancia se dijo que ella tenía una enfermedad oncológica, las veces que se refirió a su cuadro médico Wanda no le había puesto nombre a problema de salud, aunque sí aclaró que estaba bajo tratamiento con Fundaleu, la fundación de Hematología.

Este sábado, en tanto, la conductora le puso fin al misterio que se había generado alrededor del tema ya que ella no terminaba de confirmar su diagnóstico y sincera con sus seguidores, Wanda habló por primera vez de su enfermedad y le puso nombre.

“¿Qué enfermedad tenés?”, le consultó un seguidor a través de la cajita de preguntas que ella activó en sus historias de Instagram donde más de 16 millones de usuarios pueden interactuar con su perfil. Al ver la consulta, la mediática seleccionó la opción “contestar” y aclaró: “Leucemia“. Así, por primera vez de manera pública, contó lo que hasta ahora no había podido mencionar con su nombre. “Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle enfermedad”, reconoció.

Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia. Wanda Nara confirmó que tiene Leucemia.

Por su parte, Wanda utilizó sus redes sociales para dedicarle una mención especial a aquellos que la cuestionaron por no querer hablar del tema o hablar tanto del tema y que la trataron de “especuladora“ o de “mentirosa”. En la misma respuesta, la conductora cerró: ”Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”.

Hace unas semanas, Wanda hizo su debut triunfal en Ballando con le Stelle, la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI con la conducción de Milly Carlucci. Y, en una charla de backstage que mantuvo en el idioma de esa tierra, explicó cómo fueron sus últimos días en la Argentina, cuando se confirmó que tenía un problema de salud, y por qué decidió aceptar el desafío de participar de ese programa. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

También, la empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.

Además, relató que sus niños se pusieron contentos cuando se enteraron de que iba a bailar, porque sentían que todo iba bien. En ese momento, mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto. “Si lo hago es para demostrar que estoy bien”, reconoció entre lágrimas.

Por Candela Mazzone gentileza de Infobae.-