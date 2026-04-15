VTV: la multa que te pueden llegar a hacer por tener la verificación vencida

Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.

El costo de circular sin la VTV en este abril de 2026 ha alcanzado cifras récord, convirtiéndose en una de las infracciones más onerosas del sistema vial. El valor de las sanciones se determina mediante la Unidad Fija (UF), la cual se ajusta según el precio del combustible de mayor octanaje en cada jurisdicción.

En la Provincia de Buenos Aires, donde la UF es de $1.896, las multas pueden escalar hasta casi los $1.900.000 en casos graves, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto base supera los $380.000.

La obligatoriedad de la revisión varía según la radicación del vehículo: en CABA se exige a partir de los tres años de antigüedad o 60.000 kilómetros, mientras que en territorio bonaerense el control comienza a los dos años de la inscripción inicial.