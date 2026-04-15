VTV: la multa que te pueden llegar a hacer por tener la verificación vencida

Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Gentileza de MinutoUno. M1.- Foto www.rpereznet.com.ar
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