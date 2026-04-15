16 de abril de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

VTV: la multa que te pueden llegar a hacer por tener la verificación vencida

Redacción 6 horas atrás

Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.

Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.

El costo de circular sin la VTV en este abril de 2026 ha alcanzado cifras récord, convirtiéndose en una de las infracciones más onerosas del sistema vial. El valor de las sanciones se determina mediante la Unidad Fija (UF), la cual se ajusta según el precio del combustible de mayor octanaje en cada jurisdicción.
En la Provincia de Buenos Aires, donde la UF es de $1.896, las multas pueden escalar hasta casi los $1.900.000 en casos graves, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto base supera los $380.000.
La obligatoriedad de la revisión varía según la radicación del vehículo: en CABA se exige a partir de los tres años de antigüedad o 60.000 kilómetros, mientras que en territorio bonaerense el control comienza a los dos años de la inscripción inicial.
Es fundamental considerar que el uso del rodado también modifica la frecuencia de las inspecciones; por ejemplo, los vehículos destinados al transporte público deben someterse a revisiones semestrales una vez cumplidos los cuatro años de antigüedad, reforzando así la seguridad en servicios de alta exposición. Los particulares en la Provincia de Buenos Aires deben hacer la VTV cada año en caso de los autos que no son OKM y tiene un valor de 97.000 pesos.-

Gentileza de MinutoUno. M1.- Foto www.rpereznet.com.ar

 

Más historias

Las competencias internacionales y locales del BAFICI: una ventana a la vanguardia cinematográfica

4 horas atrás Redacción

“¡ES UNA BANDA, VIEJO!”: CONDUCÍA CON 2.44 DE ALCOHOL EN SANGRE EN MENDOZA

8 horas atrás Redacción

Más gestiones para seguir mejorando la infraestructura de Roque Pérez

9 horas atrás Redacción