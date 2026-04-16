Las competencias internacionales y locales del BAFICI: una ventana a la vanguardia cinematográfica

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El festival porteño inició hoy 15 de abril y reproducirá más de 300 títulos en diversas salas de la Ciudad de Buenos Aires.

El BAFICI — Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente — presenta una nueva edición a partir de hoy 15 y hasta el 26 de abril, y, nuevamente, traerá sus tradicionales competencias oficiales, que reúnen una selección destacada de cine independiente, tanto nacional como internacional, con propuestas que marcan el pulso de la producción contemporánea.

Según el documento oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la edición número 27, que presentará 327 películas en diversas sedes de la Ciudad de Buenos Aires, proyectará 147 producciones nacionales y más de 112 estrenos.

En este marco, el concurso se organizará en tres grandes ejes: internacional, nacional y de vanguardia y género, que concentran estrenos, nuevas miradas autorales y producciones de distintos países.

El segmento extranjero incluye títulos de diversas cinematografías que reflejan tendencias globales del cine independiente, con obras que van desde el documental hasta la ficción híbrida, muchas de ellas en carácter de estreno mundial o regional.

Entre los films seleccionados se encuentran “The Other Side of Summer”, “Dormitory”, “The Silence of the River”, “A Place Called Home”, “Notes from the Periphery” y “The Last Harvest”, que recorren historias atravesadas por conflictos sociales, vínculos familiares y búsquedas identitarias.

Por su parte, el concurso local funciona como una vidriera central para la producción nacional, con películas que exploran temáticas sociales, políticas y personales, que consolidan al festival como espacio de exhibición.

En esta sección se podrán disfrutar títulos como “La sombra del viento”, “Los días afuera”, “El rostro de la memoria”, “La mujer del río”, “Un cuerpo estallado” y “Después del final”, que abordan desde lo íntimo hasta lo colectivo con distintas apuestas narrativas.

Asimismo, el ámbito de Vanguardia y Género reúne propuestas más experimentales y de ruptura, con films que trabajan sobre los límites del lenguaje del séptimo arte, el terror, la ciencia ficción o narrativas no convencionales.

En este apartado se destacan “Night Shift”, “Specters of Tomorrow”, “Electric Flesh”, “The Ritual Game”, “Mutant Dreams” y “Dark Waters”, con relatos que exploran universos distópicos, climas inquietantes y estructuras narrativas no tradicionales.

Las tres competencias cuentan con jurados internacionales integrados por realizadores, productores y figuras del ámbito audiovisual, quienes serán los encargados de otorgar los premios principales del festival.

Las sedes se distribuyeron en nueve locaciones que incluyen al Teatro San Martín (Sala Lugones), Cine Teatro Alvear, Centro Cultural 25 de Mayo, Cinépolis Plaza Houssay y Recoleta, Cine Arte Cacodelphia, Cine Gaumont, Usina del Arte y el Museo del Cine.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web oficial o de manera presencial en el Teatro San Martín; esta modalidad estará disponible desde el 16 de abril, con un valor general de $5000, descuentos para jubilados, estudiantes y alumnos, promociones de 2×1, y algunas funciones gratuitas.

Noticias Argentinas.- Foto Prensa BAFICI. NA.-

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