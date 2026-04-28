Verónica Ojeda, el psicólogo Carlos Díaz y una de las hermanas declararán en el juicio por la muerte de Maradona

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El psicólogo Carlos Díaz; la exmujer de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda; Rita, una de las hermanas; y el perito de la Policía Científica, Gerardo Vergara, declararán hoy martes en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Ojeda comparecerá “después del mediodía” y Díaz “por la tarde” ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

Allegados a la defensa del psicólogo señalaron que el testimonio del especialista en tratamiento de adicciones estará “centrado en su actividad”, mientras que la madre de Dieguito, Fernando y Rita serán otras de las familiares del exfutbolista en declarar luego de Gianinna, en la audiencia que comenzará a las 10.

Díaz no pudo exponer en el primer debate oral y público porque ese proceso se anuló, a la vez que Ojeda consignó que Maradona «tenía olor a caca y a pis» cuando lo visitó en la vivienda del lote N°45 del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Asimismo, Verónica indicó que conocía a tres de los acusados por el delito de «homicidio simple con dolo eventual»: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y Díaz.

En este sentido, criticó a Luque por haberse tomado una foto “cholula” con el paciente tras la operación del hematoma subdural, mientras que acusó a Cosachov de haberla “usado” y dijo que Díaz usaba un vocabulario que no correspondía para referirse al alcohol: “Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol. De esa forma se dirigía a la familia”.

Según su testimonio, Luque “mintió” sobre la cirugía porque “se enteraron que otros médicos la realizaron”: “Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza”.

Con respecto al domicilio de Benavídez, describió que estaba sucio y «no se encontraba en condiciones para una internación domiciliaria» dado que «había olor a pis y caca» en la habitación de Maradona.

«Lo vi a Maradona dos días antes de la muerte. Estaba hinchado», agregó.

Por su parte, Rita Maradona manifestó que en la reunión de la clínica Olivos Dalma expresó: «Ustedes no tienen nada que ver acá, ya somos grandes y decidimos nosotras».

La presidenta de Sattvica S.A. sostuvo que en ese encuentro estuvieron presentes Dalma, Gianinna, Jana, el psicólogo Carlos Díaz, Cosachov, pero no recordó si se encontraba Luque.

«Tras la operación del hematoma subdural, llegó a la casa de Tigre caminando acompañado de mi sobrino Jonathan. Puso la tele para ver un partido», agregó y recordó que «dos o tres días antes de la muerte se restringieron las visitas» al country de Tigre: «Creo que las hijas decidieron eso».

Sin embargo, afirmó que no tuvo contacto con Maradona cuando estaba en la casa del barrio privado San Andrés.

Sobre Luque, consideró que el neurocirujano era el médico de cabecera de su hermano porque «era el único que lo atendía».

«Cuando llegamos a Tigre, Claudia Villafañe nos confirmó el fallecimiento», sentenció Rita, quien recordó: «Siempre iba los fines de semana a visitarlo a Campos de Roca y tomaba la medicación. Abría su botellita de agua y la consumía. Se la recetó el doctor Alfredo Cahe».

El médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los otros cuatro acusados por el deceso del ex entrenador.

Noticias Argentinas.-

Foto Reuters.-

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