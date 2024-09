Verónica Maggio y un nuevo libro para niños con dificultades lingüísticas

Hace tres años, Verónica Maggio y un grupo de colegas fonoaudiólogas especializadas en el área de lenguaje infantil escribieron un libro basado en cuentos tradicionales infantiles, en el que se presentaba el material de forma simplificada a nivel literario, con tareas visuales y verbales facilitadoras de la compresión. Ese punto de partida se llamó Cuentos adaptados para curiosas y curiosos, un proyecto dirigido a niños con dificultades lingüísticas, cuyo uno de sus mayores desafíos es poder asociar las palabras con las imágenes. En 2022, el equipo de fonoaudiólogas publicó Cuentos adaptados para curiosas y curiosos 2, y ahora llega a las librerías Cuentos adaptados para curiosas y curiosos 3 (todos editados por La Crujía).

El libro Cuentos adaptados para curiosas y curiosos 3 reúne veinte relatos -modificados- de Horacio Quiroga y Constancio C. Vigil, como Historia de dos cachorros de coatí, La tortuga gigante, La abeja haragana, El mono relojero, Juan Pirincho y Los ratones campesinos, por nombrar algunos. Con ilustraciones de Sofía Brugier, cada uno de los cuentos está acompañado de un conjunto de actividades que buscan fomentar la adquisición de vocabulario, la comprensión de estructuras gramaticales de diversa complejidad y el desarrollo de la conciencia fonológica, entre otras finalidades. Como bien se explica al comienzo del libro, «la idea de todo el equipo es realizar un aporte útil para la población infantil con desafíos en el lenguaje».

Para saber más sobre el trabajo que viene realizando este equipo de fonoaudiólogas, Infonews charló con una de sus integrantes, Verónica Maggio, compiladora de la trilogía de Cuentos adaptados para curiosas y curiosos.

Infonews: ¿Cómo nació el proyecto de Cuentos adaptados para curiosas y curiosos?

Verónica Maggio: El proyecto surgió en 2020 a partir de las necesidades de nuestros pacientes con desafíos en el desarrollo del lenguaje, en general todo material de lectura suele ser difícil para ellos y es necesario facilitarlos brindando lecturas más sencillas, con frases cortas, vocabulario sencillo y actividades para ayudar a comprender. Nos reunimos esa primera vez 15 fonoaudiólogas que seleccionamos cuentos tradicionales infantiles, los de los hermanos Grimm, los de Perrault y algunos de Hans Christian Andersen, también tomamos las fábulas de Esopo para ninos mayores, y adaptamos ese material. Así nació el Curiosos 1. En 2021, empezamos a construir el Curiosos 2, con otros cuentos de los mismos autores anteriores y mitos griegos adaptados para los mayores; ese libro salió a la luz en 2022. Ahora, en 2024, salió el Curiosos 3 con la propuesta de cuentos de dos autores latinoamericanos, Horacio Quiroga y Constancio C. Vigil.

In: ¿Por qué en esta ocasión eligieron cuentos de Horacio Quiroga y Constancio C. Vigil?

VM: Tomamos estos autores porque nos pareció necesario adaptar autores latinoamericanos y los elegimos a ellos por la riqueza de su material y la trascendencia de sus obras.

«Cuentos adaptados para curiosas y curiosos 3», libro que acaba de editar La Crujía.

In: ¿Cómo es el trabajo de adaptación de los cuentos?

VM: La tarea consiste en reducir la complejidad del vocabulario y adaptar la gramática para que las frases sean cortas y directas. Esto facilita enormemente la comprensión. Adicionalmente, incorporamos actividades con apoyos visuales para facilitar la comprensión y evocación del vocabulario.

In: ¿Cuáles son las causas más usuales de la falta de comprensión lectora en los chicos?

VM: Existen distintas causas: a veces es la falta de práctica, en otros casos es la lentitud en la mecánica que hace que cuando el niño termina de leer, no haya logrado comprender e interpretar nada. En otros casos, pueden resolver bien la parte mecánica pero no imaginan lo que están leyendo o bien porque desconocen las palabras, porque no entienden la estructura de la frase y en otras ocasiones porque no logran asociar lo que están leyendo con la información ya aprendida. El mayor inconveniente que enfrentan los chicos al momento de trabajar con un texto es, en general, la complejidad del vocabulario y de la estructura gramatical.

In: ¿Considerás que las escuelas, en líneas generales, han mejorado en los últimos años su trabajo con estudiantes con dificultades lingüísticas?

VM: Creo que hay mucho desconocimiento acerca de las dificultades lingüísticas y que los docentes no conocen muchas veces el tema y en general no cuentan con recursos para ayudarlos.

In: ¿Además de estos libros, qué otras actividades que van en la misma dirección realiza el equipo que integrás?

VM: Todas nosotras trabajamos en clínica, evaluamos y tratamos niños con dificultades en la comunicación y el lenguaje. Algunas nos dedicamos a la docencia y damos cursos y capacitaciones sobre el tema, y realizamos divulgación social para dar a conocer estos cuadros por el canal de YouTube del Servicio de Fonoaudiología Hospital Universitario Austral.

In: Finalmente, ¿qué se puede hacer con el uso del celular por parte de los chicos? ¿Atenta contra la lectura o existe un proyecto que lo convierta en un aliado de los libros?

VM: El uso del celular en la infancia es muy perjudicial, cuanto más chiquitos más pernicioso. Atenta no solo contra la lectura, atenta contra la comunicación, la conducta, la socialización, la atención, entre otras cosas. Hay un libro formidable que recomiendo, que salió en 2020 y es del francés Michel Desmurguet, La fábrica de cretinos digitales, en donde se describen todas las consecuencias negativas que los dispositivos electrónicos ocasionan en la vida de los nenes.

Nota de Franco Alinovi para Infonews Cooperativa.-