Uruguay puso en marcha la Ley de Eutanasia: es el tercer país de América Latina en legalizar la «muerte digna»

A través de la firma del decreto reglamentario, el presidente Yamandú Orsi puso en marcha ayer miércoles la Ley de Eutanasia en Uruguay, técnicamente denominada “muerte digna”, tras su sanción en el Senado en octubre de 2025. Con este paso, Uruguay se posiciona como el tercer país latinoamericano y el undécimo a nivel global en legalizar la eutanasia activa, permitiendo la intervención médica para inducir el deceso en cuadros de extrema gravedad.
“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, comunicó el mandatario. En su declaración, subrayó que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”.
Asimismo, recordó que la norma se complementa con la ley de cuidados paliativos de hace seis meses, afirmando que rubricó la ley de eutanasia “tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdo en los temas que más importan”.
Los requisitos para acceder a la «muerte digna» en Uruguay
La nueva normativa establece que podrán solicitar la eutanasia aquellos adultos que se encuentren “psíquicamente aptos” y atraviesen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”. El marco legal también contempla a quienes sufran padecimientos “insoportables” derivados de un “grave y progresivo deterioro” en su calidad de vida.
Para garantizar la seguridad del proceso, los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud conformarán equipos multidisciplinarios encargados de evaluar los informes médicos y psicológicos de cada solicitante, quienes conservan el derecho a revocar su decisión en cualquier instancia.
Los tres países de América Latina que ya cuentan con la Ley de Eutanasia
- Colombia
Es el pionero indiscutido en la región. La Eutanasia allí es legal desde 1997 por un fallo de la Corte Constitucional, aunque se reglamentó efectivamente en 2015.
Cabe señalar que, en 2021, la Corte extendió el derecho a pacientes no terminales (con enfermedades graves e incurables que causen intenso sufrimiento), y en 2022 despenalizó el suicidio asistido.
- Ecuador
Se convirtió en el segundo país en sumarse recientemente. La Eutanasia fue legalizada en febrero de 2024 tras un fallo histórico de la Corte Constitucional, impulsado por el caso de Paola Roldán, una paciente con ELA.
La Corte ordenó al Ministerio de Salud y a la Defensoría del Pueblo elaborar las regulaciones y leyes correspondientes para su aplicación inmediata.
- Uruguay
Es el integrante más reciente de este grupo. Como ya se informó, la ley fue aprobada por el Senado en octubre de 2025 y el presidente Yamandú Orsi firmó su decreto reglamentario ayer miércoles. Ya se encuentra en vigor, bajo el concepto de «muerte digna».
Gentileza de MinutoUno. M1.-
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