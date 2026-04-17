Karina Milei activa la mesa del armado electoral, pero posterga las definiciones para después del Mundial

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, activó una mesa que encargada de procesar los debates electorales que se dará La Libertad Avanza con las miras puestas en las elecciones 2027, que inició esta semana con contactos preliminares con algunos gobernadores aliados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la integran el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, con la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la fuerza, Martín Menem, ausente en el primer retrato de la instancia que recibió en Casa Rosada a los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Es que en Balcarce 50 ven positivo intercambiar con los aliados que “representaron” las alianzas electorales en 2025, no solo para dar curso a posibiles estrategias conjuntas en los planes electorales de reelección del mandatario, sino también para atender los reclamos de cada provincia que dio sobradas muestras de apoyos al Poder Ejecutivo.

“La idea es empezar a pelotear para adelante”, reveló una fuente del ecosistema libertario ante esta agencia. De esta forma, advirtió que el karinismo se muestra abierto a repetir alianzas, que podrían tener su adaptación a nivel local, pero en paralelo trabaja en sostener el vínculo de gestión entre la Nación y las provincias.

Asistentes del intermcambio -que califican de preliminar- aseguraron que el temario del intercambio incluyó las dos temáticas mencionadas, y se muestran optimistas rumbo a los próximos comicios presidenciales.

Sin embargo, en La Libertad Avanza aclararon a esta agenciaque no se esperan grandes definiciones y que darán inicio a la tarea de diseñar las listas luego del Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. “No tiene ningún sentido hablar de nada antes”, sostuvo una importante fuente del armado.

La foto del intercambio que tuvo lugar el pasado martes al mediodía fue difundida por los canales formales de la Presidencia de la Nación en una clara muestra de la actividad de la secretaria general de la Presidencia, la principal ganadora de las elecciones de medio término de octubre del año pasado.

Los intercambios del estilo podrían repetirse con otros nombres cercanos para empezar a delinear los simientos de los potenciales acuerdos entre el Ejecutivo y los oficialismos provinciales bajo el objetivo de ampliar la representatividad.

Ante estos movimientos, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos decidió deliberadamente romper el silencio, un poco para cuestionar los pasos de su sucesor, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y otro poco para anotar su nombre en la carrera por la provincia de Buenos Aires o en la disputa por la conducción de la Ciudad de Buenos aires.

Si bien hay quienes sostienen que el vínculo entre la menor de los Milei y el exfuncionario es fluido, otras voces garantizan que la titular de LLA no ve posibilidades en sumarlo a las listas. “Está haciendo todo mal», le facturan por los pasillos de Casa Rosada al tiempo que remarcan que Javier Milei no le contesta el teléfono. Esto último es resistido por el entorno del ex ministro coordinador.

“No está planteado. Todavía falta una eternidad para empezar a discutir nombres”, expresó un ladero de Karina Milei. En paralelo, las primeras líneas para “teñir de violeta” el país comenzaron a accionarse.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...