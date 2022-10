Unidad Piquetera: Con Tolosa Paz «estamos un paso atrás» en los mínimos compromisos alcanzados

Dejó de ser diputada nacional para ponerse al frente del Ministerio de Desarrollo. Pero, desde la Unidad Piquetera, denuncian que decidió desconocer los acuerdos sellados por su antecesor y que, por ahora, solo da declaraciones reaccionarias en lugar de poner día para una reunión de trabajo seria.

La Unidad Piquetera, una de las fuerzas que movilizó a más gente durante al año y que luchó contra el hambre que se sufre en los barrios populares, denunció que Victoria Tolosas Paz «comienza su gestión desconociendo los acuerdos» conquistados tras arduas negociaciones con su antecesor, Juan Zabaleta.

«Como informamos hace 10 dias, la UP y el ahora ex ministro Zabaleta habíamos llegado a puntuales acuerdos en un aumento de los alimentos y la entrega de herramientas para los espacios de trabajo, dejando para una nueva reunión los temas pendientes como aperturas y aumento del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo el día de hoy, la propuesta del refuerzo de alimentos fue sensiblemente reducida, y no hay fechas para la entrega de las herramientas», precisaron desde la Unidad Piquetera, por lo que sentenciaron que «lo que en algún momento caracterizamos como un paso adelante, hoy es lo contrario: un paso atrás».

En ese sentido, la fuerza que está integrada por organizaciones como el Polo Obrero, FOL y Barrios de Pie planteó que «la ministra se niega a establecer una fecha para una reunión que venimos solicitando desde su asunción». Y cuestionaron que, mientras, «realiza declaraciones cada vez más reaccionarias como las que acaba de hacer en medios de comunicación. Según Tolosa Paz: ‘No podemos tener a una población activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar'».

«Desde los barrios más empobrecidos de la Argentina le decimos a la ministra que nadie piensa que es lo mismo trabajar que no hacerlo, y que la desocupación y subocupación en la Argentina es responsabilidad de los gobiernos, no de los desocupados. Sus dichos revelan un enorme desconocimiento de la realidad de millones de personas y un prejuicio que nada tiene que envidiarle a los Milei y las Bullrich», apuntaron mediante un comunicado oficial.

Y concluyeron que, «por ese camino, desconociendo la realidad y los compromisos mínimos que su ministerio hizo, y sin abrir un diálogo con las organizaciones, nos pone en estado de alerta en todo el país. El plan del FMI de redoblar el ajuste, se hace carne en el Ministerio que dirige Tolosa Paz ahora. Desde la Unidad Piquetera reafirmamos nuestro reclamo de una reunión en forma urgente».

Nota gentileza de Infonews.-