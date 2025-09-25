Una mujer rompió con un palo de hockey autos de periodistas de Radio 10 en Palermo

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Una mujer, en un grave estado de crisis nerviosa, rompió con un palo de hockey autos de periodistas que se encontraban estacionados en la puerta de Radio 10 en el barrio porteño de Palermo.

El hecho, según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, ocurrió este jueves por la mañana en el cruce de las calles Uriarte y Nicaragua.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió hasta dicha intersección tras un llamado al 911 por una mujer, presuntamente en estado de crisis nerviosa, que “se tornó agresiva y rompió vidrios a dos vehículos estacionados”.

El parte policial destaca que, mientras los oficiales trataban de contener a la mujer, fue convocado el SAME para dar asistencia profesional.

Se indicó que la femenina habría estado haciendo “reclamos ante los estudios de Radio 10, que opera desde allí”.

Los rodados afectados serían los de los periodistas Gabriela Radice y Gustavo “Gato” Sylvestre.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...