Javier Milei protagonizará un show musical para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro”

El presidente Javier Milei prepara un nuevo show musical que protagonizará el próximo lunes 6 de octubre con motivo de la presentación de su nuevo libro «La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario ensaya una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra.

La idea del libertario es protagonizar un mega evento en el Movistar Arena que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto, según revelaron importantes fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

No es la primera vez que cantará ante sus seguidores violetas. El 22 de mayo de 2024, hizo lo propio en el mítico Luna Park, cuando anunció la venta de su obra titulada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

En aquella oportunidad cantó Panic Show, de La Renga, una de sus bandas predilectas por lo que se espera que el nuevo repertorio incluya alguna interpretación del grupo de Mataderos.

“Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos”, supo admitir el mandatario.

Acompañaron en su presentación al jefe de Estado, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra. Además, estuvo Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo.

El detalle de la obra

A través de su cuenta de X, el propio libertario anticipó el pasado fin de semana la nueva fecha y reveló que las entradas del evento, que será libre y gratuito, podrán reservarse a través de una página web. “La construcción del milagro. Reservá tus entradas en: https://mileielmilagro.com”, planteó.

El libro de la editorial Hojas del Sur contará de 576 páginas, en las que el Presidente expuso “las bases y fundamentos” detrás de cada una de las decisiones de su administración desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 en Argentina.

La obra, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo en pre venta, incluye discursos y ensayos del libertario y apunta a desmenuzar el programa económico al que el mandatario asegura que, en el plano internacional, han calificado como “el milagro argentino”.

La reseña elaborada por Hojas del Sur anticipa: “El lector podrá adentrarse en ‘la cocina del milagro’ y lograr entender el marco teórico que sustenta ‘la receta’ que nos salvó de la que hubiese sido una crisis política, social y económica sin precedentes”.

“Como contracara de la que podría haber sido una tragedia colosal para la Argentina, nos encontramos ante el caso de estabilización más exitoso en la historia mundial, basado en un programa que sus detractores tildaron de «imposible», pero que, en la práctica, demostró rápidamente su eficacia. Se hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI (cinco en el Tesoro y diez en el Banco Central), a la par de que se bajó la inflación mayorista de un 54 % anual a un 1,5 %, con tendencia a su desaparición total hacia 2026, como indica la sana teoría económica”, desarrolla.

Lo llamativo de la reciente publicación es el cambio de editorial. Luego de que Planeta debiera retirar varios ejemplares del mercado debido a que en la edición española de “El camino del libertario” se incluyeran datos biográficos falsos de Javier Milei, fue Hojas del Sur, el sello que se hizo cargo de la publicación.

La elección no es casual. La firma integra el plantel organizador de «La Derecha Fest» en Buenos Aires, el evento que inició en la provincia de Córdoba, e incluye autores como Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

Noticias Argentinas.-

