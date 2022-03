Una mujer fue asaltada y manoseada en Berazategui: liberaron al agresor y vive atemorizada

El ataque ocurrió el 13 de marzo en la esquina de 24 y 150, en Villa España. La víctima, cuya identidad es reservada,

Tras la llegada de la policía al lugar, el joven fue detenido y trasladado a la comisaría 1ra. de Berazategui. Por su parte, la joven quedó sumamente atemorizada por haber sufrido ese violento episodio.

Como si ello no fuera poco, en la comisaría caratularon el hecho como una «tentativa del robo», pese a que la víctima (y los testigos avalaron esto).

Según relató la víctima a C5N, le llegó una citación para que se presente en la fiscalía. Sin embargo, el viernes no pudo declarar porque no había luz. En ese momento, supo que el agresor fue liberado: «Él está suelto y estoy con miedo», expresó.

«Cuando el fiscal me informó eso me largué a llantos, no podía creer que el juez tomó esa decisión de darle la libertad al individuo ese, yo le dije que como puede ser que suelten a una persona así«, agregó.

«Esto le puede pasar a otra chica, ojalá que Dios no lo permita, pero no puede andar una persona así suelta. «Yo no voy a parar hasta que él quede preso nuevamente, como se lo merece. No puede andar suelto«, aseguró la joven.

