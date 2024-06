Una mentira que los unió de manera fugaz y un divorcio que causó depresión: la historia de amor de Leonardo Favio y María Vaner

El prestigioso director y músico vivió un apasionado amorío con María Vaner a mediados de la década del ‘60. En pocos años de relación, fueron padres de dos hijos y compartieron una pasión en común: trabajar juntos en cine.

La historia de amor entre Leonardo Favio y María Vaner es una de las más brillantes y recordadas del cine argentino. Se conocieron en 1957 durante el rodaje de El Secuestrador y volvieron a encontrarse en 1959 en la filmación de En la ardiente oscuridad. Sin embargo, el romance no floreció hasta el final de esta última película, cuando coincidieron en el mismo hotel durante el Festival de Cine Internacional en Mar del Plata.

Favio, de 21 años, era conocido por su carácter explosivo y su estilo informal; Vaner, de 24, era una intelectual a punto de terminar un amorío con Sergio Renán, con quien tenía discusiones frecuentes y empezaba a sufrir episodios de lipotimia. En El Secuestrador, María y Leonardo protagonizaron escenas pasionales que dejaron una profunda huella en el protagonista. Incluso él mismo confesó haberse excitado en exceso durante una escena sobre un ataúd.

La relación se deterioró cuando Favio, inmerso en la preparación del guion de Juan Moreira, sufrió una sobredosis de tranquilizantes. En ese momento, la pareja vivía en Montevideo y Santa Fe, en Capital Federal, y decidió separarse: el director quedó profundamente afectado. En su dolor, comenzó a componer y cantar, dedicándole a María la famosa canción Ella ya me olvidó. Antes la había llamado: María, no hay guerra y eres mía, según contó el periodista Néstor Romano en su libro Las anécdotas del mundo del espectáculo.

“Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Era, como la primavera. Su anochecido pelo. Su voz no olvida el beso. Y junto al mar, la fiebre. Que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos. Que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, eh, eh. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo… Yo no puedo olvidarla…”, es parte de la melodía que sigue sonando desde su lanzamiento en 1968 hasta el presente.