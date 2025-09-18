Una “maestra de la estafa”. Usando las tarjetas de sus compañeras se fue a Europa

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

ESCÁNDALO EN UNA ESCUELA DE BOEDO: MAESTRA ACUSADA DE ESTAFAR A SUS COLEGAS Y ESCAPAR A EUROPA

Una maestra de nivel inicial está en la mira tras ser acusada de usar las tarjetas de crédito y débito de sus compañeras para hacer compras y hasta pagarse un viaje a Europa.

La investigación, liderada por el fiscal Miguel Ángel Kessler, detectó 105 compras desconocidas por casi 3,7 millones de pesos. Parte del dinero fue a plataformas de juego online, usando cuentas asociadas a los padres de la sospechosa. El papá de la maestra admitió su participación y devolvió más de 1.200.000 pesos.

Mientras tanto, la acusada ya no está en el país. Migraciones confirmó que voló a Europa y no regresó. Ahora, pesa sobre ella un pedido de captura internacional.

Las víctimas son docentes en una escuela pública del barrio porteño de Boedo.

“Se hizo un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias donde las víctimas eran clientas con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. Asimismo, se realizó un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía entre ellos”, se explicó en el citado comunicado de prensa.

Los detectives judiciales, al analizar la información obtenida, obtuvieron las cuentas bancarias asociadas a dos personas que habían hecho operaciones en dos plataformas de juego online: se trataba de los padres de una docente compañera de las víctimas. La sospechosa, en el momento de las estafas, hacía una suplencia en la escuela donde se desempeñan las damnificadas.

“En la plataforma de juego online, no solo cargaron dinero en una cuenta, sino que incluso lo multiplicaron para luego retirarlo a cuentas de su control y titularidad”, explicaron las fuentes judiciales.

Voceros de la investigación dijeron a LA NACION que el fiscal Kessler y su equipo de trabajo determinaron que la sospechosa, de 34 años, viajó agosto del año pasado a Europa en un vuelo de Iberia y que, por el momento, no regresó al país.

“La docente imputada se fue a España sin haber sacado el pasaje de vuelta”, afirmaron fuentes al tanto de la investigación.

El fiscal Kessler, por lo pronto, imputó al padre de la sindicada estafadora por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética.

“Tras reconocer su culpabilidad en los hechos atribuidos, el padre acordó con la fiscalía un Acuerdo de Autocomposición, por el cual se pudo restituir a las víctimas todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses, montó a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000″, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general, Juan Bautista Mahiques.

