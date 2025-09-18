|
Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria
|
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.
También estuvo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de PBA y demás funcionarios.-
Comunicación Pública PBA. Fotos Anahí Molina.-
