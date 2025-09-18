Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

También estuvo Carlos Bianco, ministro de Gobierno de PBA y demás funcionarios.-