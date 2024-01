Una IA asegura que una obra no fue pintada enteramente por Rafael

– Contexto. Expertos del mundo del arte hace años que vienen debatiendo si el rostro de San José que se encuentra en la parte superior izquierda de la obra Madonna della Rosa fue realmente pintado por Rafael o no. El tema es que nunca terminaron de decidirse: algunos aseguran que sí fue hecho por el gran maestro italiano, mientras otros que no. – 98% . Y la inteligencia artificial llega para ponerse del lado de quienes aseguran que esa cara no fue pintada por el renacentista. Hay que tener en cuenta un detalle no menor: este método tiene un nivel de precisión del 98%. «Cuando testeamos la obra como un conjunto, los resultados no fueron concluyentes. Entonces, probamos separarla en partes más chicas y, aunque se confirmó que el resto de la pintura sí era de Rafael, la cara de José dio que probablemente no fue» pintada por él, explicó Hassan Ugail, matemático de la Universidad de Bradford, en Reino Unido.



– ¿Cómo? «Utilizamos imágenes de pinturas autenticadas para entrenar al algoritmo para reconocer su estilo en un grado muy detallado», agregó. Así es como la tecnología «aprendió» cómo son las pinceladas, la paleta de colores que usaba, las sombras y todos los detalles y aspectos de sus obras.