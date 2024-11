Una figura de la Fórmula 1 sugirió un trueque entre Williams y Red Bull con Franco Colapinto como protagonista

No hay nadie en el ambiente de la Fórmula 1 que no hable de Franco Colapinto. Desde actores de la actualidad o viejos protagonistas de la categoría, el mundo de la Máxima no puede dejar de analizar el furor que significó la irrupción del piloto argentino a partir de lo que fue el Gran Premio de Italia, en Monza. A la espera de lo que será la antepenúltima carrera de la temporada en Las Vegas, los rumores sobre el futuro del joven de 21 años siguen marcando la agenda.

En las últimas horas, el que dio su mirada en medio de las especulaciones sobre las charlas que circulan entre Williams y Red Bull fue una figura latinoamericana que brilló a comienzos del siglo en la F1. El colombiano Juan Pablo Montoya, ganador de siete Grandes Premios y que alcanzó 30 podios en su paso por la categoría, le dio un consejo al director del equipo de la bebida energizante.

Gentileza de Infobae.-

Foto NA.-