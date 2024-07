Una diputada propuso eliminar la renovación de la licencia de conducir

-Patricia Vásquez, diputada nacional por el PRO, presentó en el Congreso un proyecto que propone eliminar la renovación de la licencia de conducir para las categorías no profesionales. “Terminemos con otro curro recaudatorio”, escribió en sus redes sociales luego de la presentación. –“Basta de renovación indefinida. MAYOR LIBERTAD, MÁS RESPONSABILIDAD”, agregó Vásquez, quien presentó tiempo atrás el proyecto que propone eliminar los registros del automotor y digitalizar al 100 por ciento las transferencias, con un costo máximo de $20.000. -Si se aprueba este proyecto, la licencia de conducir no profesional no vencerá más. Hoy por hoy, según la jurisdicción, vence generalmente entre 5 y 10 años. Si se aprueba este proyecto, quien obtenga una licencia tendrá vigencia para siempre. –Cada cinco años, se deberá presentar un certificado médico y una declaración jurada, ambos documentos digitales, para acreditar estar en condiciones de conducir en la vía pública. Este trámite será gratuito. “Quien truche estos papeles incurrirá en un delito penal muy serio”, advirtió Vásquez. Quien no los presente en tiempo y forma, se expondrá a multas “abultadas”. -Cualquier modificación en los datos de la licencia de conducir, como por ejemplo un cambio de domicilio del conductor, se deberá denunciar de manera electrónica y sin costo, en un plazo de 30 días. La modificación de los datos nunca implicará la necesidad de revalidar el examen teórico-práctico, con excepción de las categorías profesionales que así lo requieran.