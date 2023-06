Un ex oficial de inteligencia aseguró que Estados Unidos tiene partes intactas de vehículos alienígenas

El ex oficial de inteligencia norteamericano David Grusch aseguró que las autoridades en Estados Unidos tienen partes “intactas y parcialmente intactas de vehículos alienígenas”. Grusch proveyó al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia información clasificada que supuestamente respalda sus afirmaciones.

De acuerdo con el medio The Debrief, con el que charló Grusch, otros oficiales de inteligencia han dado información similar a distintas agencias estadounidenses. Jonathan Grey, un ex agente de inteligencia, confirmó también la existencia de “materiales exóticos”.

Grusch, de 36 años, es un ex oficial de combate en Afganistán, veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Durante 2019 a 2021, se desempeñó como representante de la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados.

Una imagen de vídeo publicada por el Departamento de Defensa muestra un encuentro en 2004 cerca de San Diego entre dos cazas F/A-18F de la Armada y un objeto desconocido (Departamento de Defensa vía The New York Times).

De acuerdo con Grusch, la información sobre los vehículos alienígenas ha sido retenida por el Congreso. Y por insistir en sus afirmaciones, dejó el Gobierno tras 14 años de carrera en la inteligencia. “Definitivamente no estamos solos”, dijo, citado por medios como Fox News, The Independent y The Guardian, entre otros. “Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos”.

Mediante estudios, Grusch aseguró que se ha determinado el “origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido) según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas” de las partes encontradas.

La infame Área 51, una base militar de Estados Unidos (Shutterstock).

Grusch reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantiene en secreto esta información.

“No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”.

Grusch es reiterativo en que lo encontrado es “inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido”.

También consultado por The Debrief, Jonathan Gray, oficial generacional de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos que actualmente trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), aseguró que el fenómeno de la inteligencia no humana es real.

“Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, dijo Gray.

Carteles de advertencia cerca de Área 51 (Shutterstock).

Otro en hablar para el medio estadounidense fue Karl E Nell, un coronel retirado del ejército, quien resalta el trabajo de Grusch como oficial de inteligencia. En una revisión de desempeño de 2022 vista por The Debrief, Grusch fue descrito como “un oficial con la brújula moral más sólida posible”.

El medio estadounidense señaló que lo dicho por Grusch sobre vehículos alienígenas fue contrastado en “entrevistas extensas con funcionarios de inteligencia de alto nivel”.

“Grusch dijo que las operaciones de recuperación de embarcaciones están en curso en varios niveles de actividad y que conoce a las personas específicas, actuales y anteriores, que están involucradas”, señaló el informe de The Debrief.

Gray afirma que ha sido necesario mantener esta información en secreto, por temas relacionadas a la seguridad nacional.

Una imagen de archivo del Pentágono (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo).

“Aunque es un hueso duro de roer, cualquier nación lo suficientemente avanzada puede obtener avances tecnológicos potenciales de la recuperación de inteligencia no humana y luego usarlos para librar una guerra asimétrica, por lo que, por lo tanto, debe permanecer cierto secreto”, dijo.

“Sin embargo, ya no es necesario seguir negando que estas tecnologías avanzadas derivadas de la inteligencia no humana existan o negar que estas tecnologías hayan aterrizado, estrellado o caído en manos de seres humanos”, agregó.

Por otra parte, el pasado 1 de junio, la NASA señalo que necesita más y mejores datos para poder entender la naturaleza de los ovnis que se producen con mucha frecuencia en Estados Unidos.

En el primer simposio público de los expertos integrantes del grupo de la NASA encargado de analizar lo que denominan Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), señalaron que, hoy en día, no hay suficiente información de calidad sobre los ovnis.

“Esta falta de datos de alta calidad hace que sea imposible obtener conclusiones científicas sobre la naturaleza de los UAP”, dijo Nicola Fox, directora del programa de ciencia de la NASA.

Por Samuel Losada Iriarte, gentileza de Infobae.-