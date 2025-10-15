Según explicó el sitio Fiscales.gob.ar, la medida de coerción fue adoptada por la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada el jueves pasado y de la que participó el fiscal federal Marcelo Rapoport y la auxiliar fiscal María Eugenia Rasuk.

La magistrada dispuso el traslado del imputado a la Unidad de Detención N°1 de la ciudad de Río Grande por el delito de contrabando de estupefacientes y autorizó medidas de prueba consideradas clave para el avance de la investigación.

El hecho ocurrió el pasado 6 de octubre, alrededor de las 11, cuando el camión de matrícula argentina ingresó a Tierra del Fuego, después de haber cruzado a Chile en tránsito a través del Paso de Integración Austral -que conecta Río Gallegos(Argentina) con Punta Arenas (Chile)- y el conductor declaró que transportaba una carga de repuestos electrónicos.

Así que el vehículo fue sometido a un control no intrusivo con el escáner móvil de la Aduana, que arrojó imágenes que resultaron sospechosas para el personal aduanero y los funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) usaron un “búster”, que identifica variaciones de densidad para detectar objetos de contrabando.

Por último, los agentes procedieron a desarmar el camión, y encontraron detrás del tablero y los paneles del techo de la cabina un total de diez bultos que contenían sustancias cuyos resultados dieron positivos ante los reactivos de cocaína y metadona.

Noticias Argentinas.-