Un asesor de Kicillof defendió el aumento de empleados públicos de planta en la provincia de Buenos Aires

Carlos Bianco justificó el aumento de los empleados públicos en la Provincia porque se reforzó la seguridad, la educación y la salud “al contrario de lo que hacía Vidal, que sí se puede jactar de haber echado trabajadores”.

Carlos Bianco, el asesor del gobernador bonaerense Axel Kicillof, cruzó a María Eugenia Vidal luego de que la ex mandataria provincial criticara “el exceso de incorporación de empleados públicos” en la provincia de Buenos Aires. “Si vos abrís una escuela tenés que poner auxiliares, docentes, directores, ese es el personal que se incorporó”, le respondió por lo que consideró “eso no es un problema sino mayores prestaciones del Estado”.

En diálogo con Borroni cuenta nueva de la AM 990, opinó que “si vos abrís más escuelas, no es solo construirla o que los pibes vayan solos, abran las puertas y estudien. Además, agregó que también “se abrieron más de 130 centros de atención primeria de la salud, se mejoraron los hospitales, y eso no sucede solo con inversión, también hay que incorporar médicos, terapistas, camilleros”, así como también en el plano de la seguridad.

“Compramos 4.500 patrulleros, tenés que incorporar policías que los manejen y vayan a recorrer los barrios”, completó. De acuerdo con Bianco, esto se da “al contrario de lo que hacía Vidal, que sí se puede jactar de haber echado trabajadores, porque cerró prestaciones del Estado, cerró jardines, escuelas, se negó a abrir hospitales que ya estaban construidos y dejó la seguridad sin patrulleros, no hizo obras públicas. Son concepciones diametralmente distintas”.

Tras el reclamo público del Máximo Kirchner (“Hay que subir a la militancia a los lugares de decisión”) a Kicillof en el último acto de Avellaneda, Bianco destacó que la gestión de Kicillof ha trabajado “con honestidad y mucha militancia” y que “simple y sencillamente se ha dedicado a transformar la provincia en todas sus áreas a pesar de su falta de recursos, como denunció el gobernador, algo que se ha agravado con lo de la coparticipación tras el fallo de la Corte”.

De acuerdo con Bianco, “en la Provincia no hay ninguna interna” porque “hay un gabinete variopinto que representa a todas las fuerzas”. “Hay intendentes como el jefe de Gabinete (Martín Insaurralde), militantes del Frente de Renovador, como el ministro de Transporte (Jorge D´Onofrio), cinco o seis ministros o equivalentes de La Cámpora (entre ellos, Andrés Larroque, de Desarrollo) y representantes históricos del PJ, como (Sergio) Berni o (Julio) Alak”, remarcó.

Por último, pidió por la candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Hay mucha esperanza, por muchos motivos. Nosotros creemos que tiene que ser la candidata porque es la que mejor nos representa ideológicamente, nosotros crecimos con Cristina y Néstor. Es una representación histórica del peronismo transformador y su pueblo”, contestó y, por último, completó: “Si solo lo mirás en términos especulativos de caudal de votos, es la que más tiene”.