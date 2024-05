La Cámara Federal porteña confirmó un embargo de 50 millones de pesos contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, en una causa por presunta “defraudación por la compra de material audiovisual”.

En la causa se investigan los convenios firmados con la Universidad de San Martín para crear el sistema de televisión digital.

De Vido estaba sobreseído en primera instancia, pero la Cámara Federal revocó esa medida, dictó su procesamiento y resolvió que el juez Julián Ercolinidecidiera sobre las medidas adicionales, entre ellas el embargo.

Ercolini lo fijó en 50 millones, pero la defensa de De Vido apeló “diciendo que se trata de una decisión arbitraria, desprovista de todo sustento fáctico en cuanto a la fijación del monto, que consideró infundado y sin vinculación con los hechos de la causa”.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farahratificaron el embargo, mientras aún está pendiente la revisión del procesamiento.

El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia y se inclinó por la nulidad de la resolución.

“La prueba colectada permite aseverar la intervención material de De Vido en cada uno de los tramos de la maniobra”, había sostenido la Cámara al dictar el procesamiento.

La causa se abrió en 2016 y tramitó en manos del difunto juez Claudio Bonadio hasta su muerte.

En el expediente están también procesados Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM: el ex secretario del Consejo Asesor Luis Alberto Vitullo; el arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, ex secretario general de la universidad.

Noticias Argentinas.-