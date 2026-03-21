Trump negó que esté pensando en un “alto el fuego” en Irán

El tablero geopolítico de Medio Oriente fue sacudido ayer viernes por una serie de definiciones tajantes emanadas directamente desde la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump ha delineado lo que considera el epílogo de la confrontación militar con la República Islámica de Irán.

A través de sus habituales canales de comunicación en la plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense descartó de plano cualquier posibilidad de un alto el fuego, argumentando con una lógica de dominio absoluto que no tiene sentido pactar una tregua cuando se está, en sus propias palabras, aniquilando literalmente al contrincante, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

Esta retórica de victoria total marca un punto de inflexión en la estrategia de Washington, sugiriendo que los objetivos bélicos contra lo que él denomina el régimen terrorista iraní están a punto de ser alcanzados, lo que permitiría iniciar una fase de reducción gradual de los importantes esfuerzos militares que Estados Unidos ha desplegado en la región durante los últimos meses.

Sin embargo, esta aparente desescalada militar no llega acompañada de una distensión diplomática, sino que ha servido de plataforma para un durísimo ataque contra los aliados tradicionales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El presidente Trump calificó de cobardes a los miembros de la alianza, acusándolos de una pasividad deliberada frente a la crisis que mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz.

Para el líder estadounidense, la OTAN se ha convertido en un tigre de papel que se niega a participar en la seguridad de un corredor marítimo vital para la economía global, a pesar de que la batalla militar contra las capacidades nucleares de Teherán ya habría sido ganada por las fuerzas norteamericanas con un riesgo mínimo para el resto de las potencias occidentales.

La frustración de Trump radica en que, a pesar del éxito bélico, los precios del petróleo continúan en niveles alarmantes debido a la persistente obstrucción del tránsito marítimo, una situación que, a su juicio, los aliados podrían resolver con una maniobra militar sencilla y de bajo riesgo si tuvieran la voluntad política de actuar.

La postura de la administración Trump refleja un retorno agresivo a la doctrina de la responsabilidad compartida, donde Estados Unidos ya no está dispuesto a asumir el costo exclusivo de la vigilancia en rutas que benefician principalmente a otras naciones.

El presidente fue explícito al señalar que el Estrecho de Ormuz debe ser controlado por aquellos países que realmente lo utilizan para su abastecimiento energético, subrayando que este ya no es el caso de una potencia estadounidense que ha alcanzado niveles de autonomía que le permiten mirar el conflicto desde una posición de mayor prescindencia logística.

Esta advertencia de que Washington recordará la falta de cooperación de sus socios europeos y transatlánticos siembra una profunda incertidumbre sobre el futuro de la cooperación en defensa, sugiriendo que el costo de la factura energética que hoy paga Europa es el resultado directo de su propia reticencia a involucrarse en la fase final de la neutralización del poder iraní.

En definitiva, mientras el presidente Trump celebra lo que considera el fin de la amenaza de un Irán con capacidad nuclear, el mundo observa con preocupación cómo la principal alianza militar de Occidente se fragmenta bajo el peso de recriminaciones cruzadas y un aislamiento estratégico que redefine las reglas del juego en el suministro global de crudo.

La sentencia final del mandatario, advirtiendo que los Estados Unidos no olvidarán esta supuesta deserción de sus aliados en un momento de definición, deja en claro que la reconstrucción del orden en Medio Oriente se llevará a cabo bajo nuevas condiciones, donde la lealtad se medirá por la disposición a compartir los riesgos de un control marítimo que, por ahora, sigue siendo el gran cuello de botella de la economía mundial.

Noticias Argentinas.-

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