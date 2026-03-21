Las ventas en supermercados cayeron 1,5% en enero

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de ventas de enero en supermercados, mayoristas, autoservicios y centros de compras. El dato indica una baja en el consumo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, “las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual en enero de 2026 y 1,5% respecto del mes previo”.

¿Qué expresa el INDEC en su informe sobre el índice de ventas?

En el informe el INDEC marca que “en enero de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 1,2% respecto a igual mes de 2025”, tal cual lo indica el informe del INDEC. Además, en el mismo se subraya que “en enero de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de 1,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior”.

Así lo refleja en gráficos la encuesta de supermercados: el resumen ejecutivo de ventas a precios constantes en nivel general y, asimismo, el de ventas a precios corrientes.

Noticias Argentinas.-

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