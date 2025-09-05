Trump cambiará el nombre del «Departamento de Defensa» por «Departamento de Guerra»

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al de Departamento de Guerra.

Esta medida permitiría que el nombre se use como título secundario en la correspondencia oficial, con referencias como «secretario de Guerra», informaron los medios locales.

Se trata de un cambio legal que para que sea de manera completa aún requeriría la aprobación del Congreso.

Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentaron que el renacimiento subraya un «espíritu guerrero» más fuerte.

«La defensa es demasiado defensiva», dijo Trump el mes pasado, añadiendo que «queremos ser defensivos, pero también queremos ser ofensivos si tenemos que serlo, así que me pareció un nombre mejor».

El Departamento de Guerra, creado en 1789, dirigió y supervisó el Ejército de Estados Unidos a través de ambas guerras mundiales antes de ser consolidado en el Departamento de Defensa en 1949.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...