El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan y calificó como «barbaridad» el posteo contra los discapacitados

El jefe de Gabinete repudió el tuit, llamó al senador Juez para pedirle disculpas y aseguró que el militante libertario «no forma parte del gobierno».

El militante libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como «El Gordo Dan», publicó este jueves un posteo ofensivo en el que atacó al senador del PRO, Luis Juez, y a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El mensaje, que fue borrado tras recibir un repudio generalizado, se produjo como reacción a la derrota que sufrió el Gobierno en el Senado con la ley de emergencia en Discapacidad.

Según supo Noticias Argentinas, el ataque del tuitero oficialista fue una consecuencia directa de la sesión en la Cámara Alta, donde la oposición se unió para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley, con un resultado de 63 votos a favor de la ley y solo 7 en contra.

Tras la votación, en la que Juez se pronunció en contra del veto presidencial, Parisini lanzó su agresión en la red social X. «Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei», escribió el militante.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica el ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como «El Gordo Dan», contra el senador Luis Juez y su hija, lo calificó como una «barbaridad» y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

Según supo Noticias Argentinas, en declaraciones televisivas, Francos fue contundente en su rechazo a la publicación. «Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión», afirmó.

En un gesto político significativo, el ministro reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. «Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas», contó Francos.

El jefe de Gabinete se esforzó por marcar una clara distancia entre la administración y Parisini. «Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno», subrayó.

Francos consideró que el militante borró el tuit porque «se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad» y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei «está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan».

