Tres de cada cuatro argentinos piden la renuncia de Adorni

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El relevamiento también reflejó que el caso Libra sigue impactando en la percepción pública del Presidente: el 65,7% dijo estar al tanto del escándalo y el 61,3% consideró que afecta su imagen.

La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar signos de desgaste en la opinión pública: el 53,7% de los argentinos evaluó de manera negativa su gestión, contra un 38,8% de valoración positiva, de acuerdo con un sondeo conocido en las últimas horas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, se trata de un estudio de la consultora OK Media, correspondiente a marzo de 2026, con cobertura nacional, representación de AMBA e Interior y un margen de error informado de ±2,9%.

El trabajo también encendió una fuerte señal de alerta para el oficialismo por la situación de Manuel Adorni, ya que el 73,6% de los consultados consideró que debería renunciar, mientras que apenas el 20,8% opinó que debería continuar en su cargo. Un 5,6%, en tanto, respondió no saber o no contestó.

Uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada aparece al desagregar las respuestas según la valoración de la gestión presidencial: incluso entre quienes tienen una imagen positiva del Gobierno, un 30,3% cree que Adorni debe dejar su cargo. En ese mismo segmento, el 67,2% sostuvo que no debería renunciar.

En paralelo, la encuesta midió el impacto del caso Libra sobre la figura presidencial. Allí, el 65,7% afirmó haber seguido las últimas novedades del escándalo, contra un 34,3% que dijo no conocerlo o no seguirlo.

Sobre ese universo, el 61,3% consideró que el caso perjudica la imagen de Milei, mientras que el 31,7% opinó que no la afecta y un 7% no tomó posición. Aun dentro del grupo con imagen positiva del Presidente, el 24,5% admitió que el caso Libra sí le provoca un daño político.

Los números dejaron así un cuadro complejo para el oficialismo: más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión presidencial, casi tres de cada cuatro piden la salida de Adorni y el escándalo de Libra aparece como un factor de desgaste para la figura de Milei.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Foto NA.-

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