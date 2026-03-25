25 de marzo de 2026

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Adorni dijo que no tiene “nada que esconder” y que construyó su patrimonio antes de llegar al Gobierno

Redacción 48 minutos atrás

Así lo expresó el jefe de Gabinete en conferencia de prensa, tras el escándalo por los viajes al exterior y la casa en el country.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”, dijo Adorni.

Noticias Argentinas.-

 

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