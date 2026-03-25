Adorni dijo que no tiene “nada que esconder” y que construyó su patrimonio antes de llegar al Gobierno

Así lo expresó el jefe de Gabinete en conferencia de prensa, tras el escándalo por los viajes al exterior y la casa en el country.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que no tiene nada que esconder y aseguró que se puso a disposición de la Justicia. Así lo expresó en conferencia de prensa en relación con el viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este.

“Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Y quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”, dijo Adorni.

Noticias Argentinas.-

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