Transporte, prepagas, servicios y educación: la lista de los rubros que aumentaron en agosto

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La llegada del octavo mes del año trae consigo una batería de aumentos en distintos servicios y rubros que tendrán un impacto directo tanto en la inflación como en el bolsillo de las personas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue desacelerando y, a pesar de la baja en junio, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en agosto alrededor de un 4%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $853 y $1.960, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en CABA

Entre 0 y 3 kilómetros: $852,9.

$852,9. Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

$947,71. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.

$1.020,71. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.093,77.

Boleto de colectivos en PBA (líneas del 200 en adelante)

Entre 0 y 3 kilómetros: $1.111,19.

$1.111,19. Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.

$1.250,08. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.

$1.388,98. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.

$1.666,78. Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

En tanto, el pasaje de subte en el territorio porteño exhibirá un incremento del 3,9%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.684, mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,1.

Para los trenes metropolitanos, los pasajes pasarán a valer entre un 10,5% y 11% más caros que en julio en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en agosto. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes quedan conformados de la siguiente manera:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.701,49 en hora no pico y de $6.662,77 en hora pico .

$4.701,49 en y de $6.662,77 en . Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero: $1.921,05 en hora no pico y $2.716,64 en hora pico .

$1.921,05 en y $2.716,64 en . Autopista Alberti: $1.488,91 en hora no pico y de $1.880,43 en hora pico.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre 1,8% y 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de gas natural y agua llegarán con aumentos en agosto.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantiene el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.

En tanto, para el gas rige una nueva disposición reglamentada por el Gobierno en la resolución 167/2026. La Secretaría de Energía modificó la periodicidad con que las distribuidoras de gas trasladan a la tarifa final las diferencias entre el precio del gas estimado al inicio de cada período y el precio efectivamente pagado a los productores.

A partir de los cuadros tarifarios de este mes, ese ajuste -denominado técnicamente Diferencia Diaria Acumulada (DDA)– se calculará e incorporará cada dos meses, en lugar de la periodicidad estacional que venía aplicando.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba el mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual del 31,52% para agosto.

En los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, se vuelven a ajustar en agosto. Aunque todavía falta conocer el IPC de julio, se calcula que la suba estará en torno al 9%.

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de 8,1% escalonado: 5,5% en agosto y 2,6% en septiembre y alcanza a los niveles de enseñanza Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior.

En la Ciudad de Buenos Aires todavía no se definieron los incrementos correspondientes al octavo mes.

Agencia NA.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...