El operativo se llevó a cabo durante la noche del jueves sobre el kilómetro 94 de la Ruta Nacional N° 9, donde oficiales de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 «Zárate Brazo Largo», con apoyo del Escuadrón Vial «San Nicolás», realizaban controles sobre un transporte de paquetería que tenía como destino la localidad bonaerense dePablo Nogués.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos de la Fuerza marcó una de las encomiendas, indicando la posible presencia de estupefacientes.

Al abrir la caja, los gendarmes encontraron varios juguetes. Sin embargo, al revisar un oso de peluche advirtieron irregularidades en su estructura, por lo que decidieron abrirlo.

En el interior del muñeco hallaron un paquete cilíndrico envuelto en nylon que desprendía un fuerte olor característico de cannabis.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 63 gramos.

Con intervención del Juzgado Federal de Campana, Gendarmería Nacional secuestró la droga y labró las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras continúa la investigación para determinar a los responsables del envío.

Agencia NA.-