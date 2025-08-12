Trabajadores del INTI informaron que, si el jueves hay sesión en el Senado, se movilizarán hacia el Congreso

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informaron, después de la asamblea que realizaron en el día de hoy que, si el jueves hay sesión en el Senado, se movilizarán hacia el Congreso de la Nación, como lo hicieron el miércoles pasado.

En diálogo con Noticias Argentinas, indicaron que, en el caso de que la Cámara alta resuelva no llevarla a cabo, convocarán una conferencia de prensa el martes próximo a las 10 de la mañana en la puerta del INTI, donde invitarán a varios de los sectores afectados como Vialidad Nacional, profesionales del Hospital Garrahan y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre otros.

Giselle Santana, secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INTI, le confirmó a NA que, durante la reunión de hoy, “hicieron un balance” de lo sucedido el miércoles pasado en Diputados y lo calificó a la sesión de “muy positiva”.

“Superó nuestras expectativas porque el decreto que nos toca cosechó más de los dos tercios que necesitaba para el rechazo, fue muy contundente. Ahora, el objetivo que planteamos es que se trate en el Senado cuanto antes y se dé por fin el rechazo del decreto”, sostuvo.

Además, recordó que las otras dependencias estatales “también están esperando su tratamiento en el Senado” y, por ese motivo, decidieron realizar un reclamo de manera pública para que los senadores sesionen “de una vez” y puedan concluir la tarea que comenzó la semana pasada en Diputados.

Por Laura Impellizzeri. Noticias Argentinas.-

Trabajadores del INTI solicitan que se trate la derogación del decreto en el Senado.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Juan Vargas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...