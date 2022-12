Trabajadores del diario The New York Times, de paro por reclamos salariales

Es después de que las negociaciones con la empresa mostraran un progreso «limitado», según informó su sindicato que pide sueldos de «contrato completo y equitativo» que «se mantengan al día con la inflación», así como preservar y mejorar el seguro médico y los beneficios de jubilación que se prometieron durante la contratación.

Más de 1.000 empleados del diario estadounidense The New York Times iniciaron una huelga, la más masiva en 40 años, después de que las negociaciones con la empresa para aumentar los salarios mostraban un progreso «limitado», según informó su sindicato.

«Los negociadores de la empresa y el sindicato, que representa a la mayor parte de la sala de redacción, no lograron llegar a un acuerdo sobre salarios, beneficios de salud y jubilación, y otros temas», señala el medio en su sitio web.

El NewsGuild, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, había manifestado que uno de los principales puntos de fricción era la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.

La medida de fuerza, que involucra a 1.100 trabajadores del periódico, es «la primera de esta magnitud en la empresa en cuatro décadas», tuiteó el sindicato.

La portavoz de The New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo en un comunicado que las negociaciones no se habían roto y expresó su «decepción» ante este medida ya que ambas partes no están aún en «un callejón sin salida», informó la agencia de noticias AFP.

Phoebe Lett, productora de podcasts del medio, tuiteó: «Es desgarrador tener que estar con casi 1.200 compañeros que lo sacrifican todo por el bien de este lugar pidiendo humildemente a @nytimes que nos demuestre que nos valora. Pero aquí estamos».

El sindicato dijo que sus miembros están «dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir una redacción mejor para todos».

La organización sindical reclama salarios de «contrato completo y equitativo» que «se mantengan al día con la inflación», así como preservar y mejorar el seguro médico y los beneficios de jubilación que se prometieron durante la contratación.

«Apoyá a los trabajadores de los medios», reza el afiche difundido por los huelguistas.

NewsGuild representa a periodistas, así como a trabajadores de ventas de anuncios, moderadores de comentarios, asistentes de noticias, guardias de seguridad y personal en The Times Center, el lugar de eventos y estudio de producción virtual de la compañía.

Los empleados de tecnología de The New York Times votaron en marzo pasado para sindicalizarse e intentaron negociar por separado su primer contrato.

El diario ofreció a los miembros del sindicato un aumento del 5,5 % tras la ratificación del contrato, pero el sindicato insiste en demandar un aumento del 10 %.

Joe Kahn, editor ejecutivo de The New York Times, señaló que estaba decepcionado con la decisión del sindicato.

«Las huelgas suelen ocurrir cuando las conversaciones se estancan; aún no estamos en este punto», aseguró.

Télam.-

Foto Twitter: NewsGuild of New York. Los trabajadores de las noticias, en el centro de la noticia.-