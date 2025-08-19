Tomate Marolio con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Tras la alerta sanitaria emitida por la ANMAT por la presencia de cuerpos extraños en un lote de tomate triturado de la marca Marolio, resulta fundamental para los consumidores poder identificar el producto específico para evitar su consumo. El organismo pidió no ingerir el producto del lote afectado.

Según supo Noticias Argentinas, el lote en cuestión, que fue distribuido en escuelas de la localidad de Rojas, es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027. El producto es el tomate triturado de 500 gramos, que se presenta en un envase de cartón.

¿Cómo reconocer el envase del lote afectado?

Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).

Producto: Tomate Triturado.

Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.

Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.

Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.

Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto «Sin TACC» (libre de gluten). En uno de los laterales se lee «Producto de Mendoza».

La ANMAT reitera su recomendación a la población de abstenerse de consumir el producto del lote L25114 y solicita a quienes lo expendan que cesen su comercialización de forma inmediata.

