TikTok, los videos horizontales y la pelea contra YouTube

Te estoy mirando, Google. Y si bien logró sacarle mucho terreno sobre todo a Instagram, ahora también quiere destronar a otro de los reyes del mercado de los videos: YouTube. Competirle a Instagram le resultó fácil. Después de todo, las publicaciones de sus usuarios eran similares: videos verticales a través de publicaciones cortas (Stories). El tema es que competir con YouTube significa empezar a trabajar en videos horizontales y más largos. Y eso es lo que está empezando a hacer.



Horizontal. Si sos usuarios de TikTok, esta semana probablemente hayas empezado a ver que hay muchos videos que tienen la opción para pasarlos a horizontal para poder verlos en pantalla completa. Si tenemos en cuenta que hace algunos meses aumentaron la duración de los videos de 3 minutos a 10, es entendible que hayan agregado la posibilidad para poder ver estas publicaciones más cómodamente y en su formato original. No será fácil, porque TikTok no fue una red social que haya nacido con videos largos en mente. Una de las claves de su éxito es lo efímero. Un contenido tras otro que los usuarios deciden –o no– ver y, a medida que eso pasa, entrenan al algoritmo indicándolos sus áreas de interés. Los videos más largos hacen que este entrenamiento sea mucho más complejo. No es lo mismo que un usuario vea 10 videos en 1 minuto que 1 en 10 minutos. El entrenamiento de ese algoritmo es inmensamente más lento. A eso se le suma que ver videos largos en el teléfono no es algo muy común para los usuarios. Si vamos a ver una publicación larga lo más probable es que lo hagamos o en la computadora o en la TV.



El dinero. Pero donde realmente la tiene complicada TikTok es en lo que respecta a la plata. Los creadores de contenidos hacen sus producciones por dinero. Es su trabajo. Y la plata no está en TikTok, sino en YouTube. YouTube tiene AdSense detrás, un sistema de publicidad que le permite a los influencers generar dinero a medida que sus usuarios ven esos anuncios. TikTok, al menos por ahora, no tiene nada similar.