Terremoto en Colombia: asciende a 312 la cifra de víctimas fatales

El saldo del movimiento telúrico de magnitud 7,4 se completa con 4.611 heridos, 290 desaparecidos y 358 rescatados en 470 municipios de 15 departamentos.

Ascendió a 312 la cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, informó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de ese país.

Dicha entidad informó que son 4.611 los heridos, 290 los desaparecidos y 358 las personas rescatadas en 470 municipios de 15 departamentos en donde se sintió con fuerza el movimiento telúrico.

Además, se reportó que quedaron afectadas 143.470 familias y 294.278 personas, mientras que 1.308 animales también fueron perjudicados por el fenómeno.

Asimismo, los cuerpos de búsqueda y rescate nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros para encontrar a los desaparecidos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los damnificados permanecen en albergues temporales y en carpas en los principales parques de las ciudades y municipios más afectados en Valle del Cauca, Risaralda y Quibdó.

Infraestructura y viviendas

Un total de 277 edificios fueron reportados como colapsados, 134.124 viviendas resultaron averiadas y 29.548 viviendas quedaron destruidas debido al terremoto.

El informe precisó que hay 335 centros de salud, 3.421 centros educativos y 4.028 centros comunitarios afectados. 432 vías, 97 acueductos, 52 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.

Ayuda humanitaria

A nueve días del terremoto, continúan llegando al país toneladas de ayuda humanitaria y asistencia técnica para fortalecer la respuesta ante la emergencia, según informó el martes la Cancillería colombiana.

Desde Argentina, viajará un contingente de las Fuerzas Armadas compuesto por 32 efectivos y medios del Ejército Argentino.

«La solidaridad internacional con Colombia se sigue traduciendo en acciones concretas. Más de 220 toneladas de ayuda humanitaria ya han llegado al país y 144 integrantes de equipos internacionales especializados se han sumado a la respuesta de emergencia», precisó.

En ese sentido, reconocidos artistas colombianos como Shakira viajaron a las regiones más destruidas y anunciaron donaciones millonarias o presentaciones para recaudar fondos para las miles de víctimas que dejó el temblor más fuerte del siglo en ese país.

Agencia NA.-