INFORMACIÓN ANTE EL CORTE DE LA RUTA NACIONAL 205 KM 133 PARTIDO DE ROQUE PÉREZ. VIDEO

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, el jefe de Bomberos Voluntarios, Alejandro Luna, junto al secretario de Seguridad del municipio, Julio Lartigue, informaron la situación debido al vuelco de un camión cisterna que transportaba gas licudado de petroleo, motivo por el cual la RN 205 permanece y permanecerá cortada en su totalidad hasta nuevo aviso.-
Teléfonos para información: MONITOREO: 2227 – 541977
BOMBEROS: 2227 542222
Policía: 2227 491013 (TEL. FIJO).-
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