Tensión máxima en Medio Oriente: ataques cruzados en Israel, Irán y una base británica en Chipre

La tensión en Medio Oriente creció en las primeras horas de este lunes con bombardeos cruzados en zonas de Irán, Israel y hasta Chipre.

El Ejército israelí confirmó que militantes de Hezbolá en el Líbano dispararon seis cohetes hacia Israel a primeras horas del lunes, lo que supone la primera vez que el grupo ha atacado al país desde el inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Luego, fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos la madrugada del lunes contra Dahie, los suburbios meridionales de Beirut, en represalia por cohetes disparados anteriormente por Hezbolá en Tel Aviv.

En tanto, el Reino Unido confirmó que recibió un ataque con drones contra una base aérea ubicada en Chipre de parte de Irán.

Se trata de la base de Akrotiri, gestionada por el ejército británico en Limassol, Chipre, y que habría sido elegido como blanco por los iraníes luego de que el Reino Unido autorizara a Estados Unidos a utilizar algunas de sus instalaciones militares.

Según informes, alrededor de la medianoche, personal militar británico apostado en la base recibió la orden de ponerse a cubierto tras escucharse la explosión.

El personal fue informado de la situación y se le recomendó regresar a su residencia y permanecer dentro hasta nuevo aviso. Aún se desconoce si hubo víctimas. Tampoco se sabe la magnitud de los años.

Siria cierra su espacio aéreo

Siria amplió el cierre de todo el espacio aéreo otras 24 horas a partir de la medianoche del lunes hora local, lo que mantiene suspendidos todos los despegues y aterrizajes en medio de las elevadas tensiones tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Autoridad de Aviación Civil citó los acontecimientos regionales de seguridad y la necesidad de garantizar la seguridad de la aviación, y agregó que está vigilando la situación y anunciará nuevas decisiones a través de canales oficiales.

Además, restos de misiles que cayeron hirieron este domingo a cuatro personas cerca de la capital de Damasco e Irán intercambio fuego sobre los cielos sirios, lo que motivó a las autoridades a extender el cierre del espacio aéreo nacional.

