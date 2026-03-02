Crisis en la construcción: advierten por la pérdida de 120.000 empleos y el impacto de la apertura económica

La industria de la construcción en Argentina atraviesa una «crisis profunda» que ya se cobró 120.000 puestos de trabajo directos, producto de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Así lo confirmó Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien describió un panorama de estancamiento severo derivado de la «casi total ausencia de la inversión pública nacional».

Según el dirigente, aunque existe cierto dinamismo en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, este “no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales”. A este escenario se suma un mercado inmobiliario privado que definió como «tranquilo», debido a que los créditos hipotecarios actuales no cuentan con el volumen necesario para traccionar el sector de manera significativa.

En diálogo con Splendid AM 990, Weiss vinculó la problemática del empleo no solo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial. «Estamos ante un gravísimo problema de empleo en el mundo», reflexionó el empresario, planteando el dilema entre el derecho del consumidor a precios bajos y la necesidad de sostener los puestos de trabajo locales.

En esa línea, según supo la Agencia Noticias Argentinas, advirtió que es «muy difícil competir» contra potencias como China, que operan con costos subsidiados y volúmenes inalcanzables para la industria nacional. «Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo», sentenció.

Finalmente, Weiss se refirió a la tensión entre el Gobierno y grandes grupos industriales, tras las críticas oficiales a empresas como Techint o Aluar. El dirigente marcó una distinción entre la eficiencia empresarial y las condiciones de competitividad, señalando que, “si bien las compañías ineficientes podrían no subsistir en un sistema de macroeconomía ordenada, es imperativo proteger a las que sí lo son”.

«Las compañías eficientes hay que defenderlas», afirmó, cuestionando la metodología de los ataques mediáticos y alertando que un proceso de apertura sin matices podría agravar las consecuencias sociales. «El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra», concluyó.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...