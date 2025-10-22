Tensión en Córdoba: militantes libertarios le pegaron a un jubilado que cantaba la «Marcha peronista»

En la previa al acto de Javier Milei, el hombre se quejaba ante los medios por la crisis económica que atraviesan los jubilados, cuando un militante lo insultó y le pegó.
«Vine a protestar. Soy jubilado y tengo que trabajar porque no alcanza», declaró el jubilado ante los medios, visiblemente emocionado, mientras comenzaba a entonar la canción.
Agredieron a la cronista de C5N tras el acto de Javier Milei en C5N
Javier Milei intentó una recorrida que resultó en un caos por la cantidad de gente. La caminata duró escasos metros, hasta que se retiró, y una vez finalizada la corta caravana, y en plena descongestión, militantes libertarios agredieron a la periodista de C5N Daniela Gian.
«Hijos de puta, ¿Qué hacen ustedes acá, mierdas? Caraduras de mierda», le gritó una mujer a Daniela Gian, mientras otros que pasaban por la cámara del canal de noticias gritaban «esto es Córdoba, para ustedes porteños».
En medio de los reproches de los libertarios, uno, fuera de aire, le dijo «zurda sucia» a la periodista; mientras que un hombre, a puro insulto, hasta golpeó la cámara.
«Hasta ahora el clima era bueno. De hecho estuvimos conversando con muchas personas, tanto al aire como afuera. Creo que tiene que ver con la adrenalina posterior al acto», explicó Gian.
Gentileza de MinutoUno. M1.-
Más historias
El Gobierno decretó el adiós definitivo de otro icónico servicio ferroviario bonaerense
El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios para contener la escalada del dólar
FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 22 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ARGENTINA