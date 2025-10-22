Tensión en Córdoba: militantes libertarios le pegaron a un jubilado que cantaba la «Marcha peronista»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En la previa al acto de Javier Milei, el hombre se quejaba ante los medios por la crisis económica que atraviesan los jubilados, cuando un militante lo insultó y le pegó.

Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recorre el interior del país por primera vez en su mandato y el pasdo lunes arribó a Córdoba, donde no tardó en presentarse los primeros episodios violentos protagonizados por sus militantes, que en este caso golpearon a jubilado que cantaba la «Marcha peronista».

ahora fue fuertemente repudiado. En este marco, a modo de protesta, un hombre se presentó entre los libertarios que aguardaban por Milei en la zona de Nueva Córdoba y se puso a cantar la «Marcha peronista», lo que desató la furia de los militantes. «Vine a protestar. Soy jubilado y tengo que trabajar porque no alcanza», declaró el jubilado ante los medios, visiblemente emocionado, mientras comenzaba a entonar la canción. Mientras el señora hablaba con los periodistas, un militante de LLA se acercó de manera agresiva, lo insultó y sin mediar palabra le propinó un golpe en el rostro. La escena fue captada por las cámaras presentes, mostrando el momento exacto de la agresión. "Pegame todo lo que vos quieras, ¿Sabés cuántas veces me pegaron?", respondió el jubilado agredido, según se observó en el momento que fue registrado incluso por cámaras de TV. Agredieron a la cronista de C5N tras el acto de Javier Milei en C5N Javier Milei intentó una recorrida que resultó en un caos por la cantidad de gente. La caminata duró escasos metros, hasta que se retiró, y una vez finalizada la corta caravana, y en plena descongestión, militantes libertarios agredieron a la periodista de C5N Daniela Gian. «Hijos de puta, ¿Qué hacen ustedes acá, mierdas? Caraduras de mierda», le gritó una mujer a Daniela Gian, mientras otros que pasaban por la cámara del canal de noticias gritaban «esto es Córdoba, para ustedes porteños». En medio de los reproches de los libertarios, uno, fuera de aire, le dijo «zurda sucia» a la periodista; mientras que un hombre, a puro insulto, hasta golpeó la cámara. «Hasta ahora el clima era bueno. De hecho estuvimos conversando con muchas personas, tanto al aire como afuera. Creo que tiene que ver con la adrenalina posterior al acto», explicó Gian.

